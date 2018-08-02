Владимир Барнашов: "Переезд наших биатлонисток на Украину - это вопрос конкуренции"

Бывший главный тренер сборной России Владимир Барнашов поделился мнением по поводу переезда трех российских биатлонисток Екатерины Бех, Анастасии Рассказовой и Оксаны Москаленко на Украину вместе со своим тренером Ильей Лопуховым. Он отметил, что возможность проявить себя сейчас есть и в сборной России.



- Три российские биатлонистки-юниорки переехали на Украину вместе со своим тренером Ильей Лопуховым. Что об этом думаете?

- У нас всегда были переезды на Украину, в Белоруссию. Это не первый и не последний случай. Там конкуренция слабее и девочки, естественно, хотят попасть в команду, чтобы участвовать у Кубке мира, чемпионатах мира. А что касается Лопухова, я не знаю, что его не устроило, почему он уехал. Он и здесь нормально работал. Это надо с ним разговаривать. Давно знаю Илью и его отца. Эта тема с переездом уже давно шла. Они сначала пробивали вариант с Белоруссией, то есть это идет еще с зимы.

- То есть это просто вопрос конкуренции?

- Да. Тут не надо искать какую-то подоплеку. Не секрет, что в нашу команду отобраться сложнее. Хотя на Украине сегодня тоже достаточно серьезная конкуренция. Посмотрим. В Белоруссии другая ситуация. Там ушли два лидера - Надежда Скардино и Дарья Домрачева.

- Если говорить о самой ситуации, получается, что мы и в дальнейшем будем терять свои кадры?

- Никто от этого не застрахован. Но в основном такие переходы случаются в молодом возрасте. Кстати, в нашей команде сейчас не такая уж большая конкуренция. Кто-то из девочек заканчивает, кто-то в декрете. То есть, возможность для молодежи проявить себя сейчас есть. Но каждый сам выбирает свой путь. Если девушки будут занимать пятидесятые места, то это не устроит Украину. Там тоже от них будут требовать результата. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Вместе с тремя российскими биатлонистками на Украину сбежал их тренер