Владимир Барнашов: "Бабиков показал, что будет на равных соперничать с мировыми лидерами"

Председатель тренерского совета сборной России Владимир Барнашов в интервью "СЭ" высоко оценил перспективы Антона Бабикова на Кубке мира. Российский биатлонист сегодня держал победу в гонке преследования на этапе в Эстерсунде.

– По силам ли Бабикову в этом сезоне бороться за высокие места в общем зачете Кубка мира?

– Уже по прошлому году было ясно, что Антон – это новая звездочка нашего биатлона. У него было буквально несколько стартов на уровне Кубка мира, но даже за эти три-четыре гонки он успел показать, что пришел спортсмен, который будет на равных соперничать с мировыми лидерами. То же самое могу сказать о Матвее Елисееве – очень талантливый парень, который в ближайшее время будет выступать очень здорово. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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