Владимир Барнашов: "Акимова и Старых могут конкурировать с ведущими биатлонистками"

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Барнашов не исключил, что усталость повлияла на результат российских биатлонисток в масс-старте на чемпионате мира. При этом он уверен, что у женской сборной есть перспективы.

- У Старых и Акимовой не получилась стрельба, поэтому и результат такой. Этому могло поспособствовать огромное количество факторов, в том числе усталость, - сказал Барнашов. - Последние две недели действительно были напряженными, но устали все. Тренер никогда не ставит спортсменам медальной задачи. Самое главное - отработать в полную силу. Этого достаточно для того, чтобы завоевывать высокие места.

Конечно, у девчонок было не самое лучшее самочувствие, что отразилось функционально. В настоящее время у женской команды есть перспективы. По крайней мере, есть два лидера - Акимова и Старых, которые при определенной работе могут конкурировать с ведущими спортсменами. Сейчас тренерам необходимо просмотреть весь наш резерв и определиться, с кем выходить на подготовку к Олимпиаде. (Любовь КОНЯЕВА)