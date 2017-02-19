15:50 | БИАТЛОН

Владимир Барнашов: "Акимова и Старых могут конкурировать с ведущими биатлонистками"

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Сегодня. Хохфильцен. Лаура ДАЛЬМАЙЕР (справа) и Габриэла КОУКАЛОВА.Безупречность Дальмайер и картошка Коукаловой

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Барнашов не исключил, что усталость повлияла на результат российских биатлонисток в масс-старте на чемпионате мира. При этом он уверен, что у женской сборной есть перспективы.

- У Старых и Акимовой не получилась стрельба, поэтому и результат такой. Этому могло поспособствовать огромное количество факторов, в том числе усталость, - сказал Барнашов. - Последние две недели действительно были напряженными, но устали все. Тренер никогда не ставит спортсменам медальной задачи. Самое главное -  отработать в полную силу. Этого достаточно для того, чтобы завоевывать высокие места.

Конечно, у девчонок было не самое лучшее самочувствие, что отразилось функционально. В настоящее время у женской команды есть перспективы. По крайней мере, есть два лидера - Акимова и Старых, которые при определенной работе могут конкурировать с ведущими спортсменами. Сейчас тренерам необходимо просмотреть весь наш резерв и определиться, с кем выходить на подготовку к Олимпиаде. (Любовь КОНЯЕВА)

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