Владимир Аликин: "Я немного в шоке от тренерских назначений"

Экс-старший тренер мужской сборной России Владимир Аликин рассказал, почему решил не возвращаться в команду. Но предположил, что года через два еще может передумать.

- Владимир Драчев пытался снова позвать вас в сборную после того, как его выбрали президентом. Почему не согласились?

- Не поменял своего мнения, которое озвучивал ранее. Мне нравится мой домашний быт. Плюс я не вижу, с кем мог бы работать. Тренерский штаб сколотили из того, что было. Им виднее.

- Вы имели в виду тренеров или спортсменов, говоря, что не видите, с кем могли бы работать?

- Тренеров, конечно. Пока возвращаться не хочется. Кто знает, может быть, года через два я надумаю (смеется). А то, что прошли такие назначения – я немного в шоке. Но что делать? Не мне давать оценки. Пускай поработают, там видно будет.

- Вам понятна история с Валерием Польховским?

- Просто информация о его назначении была выкинута преждевременно. Он был одним из кандидатов, а кто-то раньше времени пустил утку. Почему его все-таки не назначили, не знаю. Наверное, повлияло окружение Владимира Петровича.

- Почти все уверены, что это Александр Тихонов постарался.

- Он, наверное, внес свою лепту, но, может быть, есть и другие люди, которые недовольны Валерием Николаевичем. Не знаю. (Владимир ИВАНОВ)