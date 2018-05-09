Владимир Аликин: "В России правильно сделали, что отказались от Гросса"

Бывший тренер сборной России Владимир Аликин прокомментировал назначение немецкого специалиста Рикко Гросса на пост наставника сборной Австрии. В прошлом сезоне Гросс работал с российской командой.

– Отказаться от Гросса было правильным решением, – сказал Аликин. – Результата нет – за что его держать? Вот был у нас Пихлер, сейчас Гросс, а толку? Надо своих назначать, доморощенных. Будущий глава СБР должен ввести правило, что контракт с тренером должен заключаться, как минимум, на два года с возможностью продления. Я слышал, хотят такое ввести. Это было бы правильно, лучше чем у нас: от мая до мая. Получится ли у Гросса в Австрии? Я не знаю, какое там отношения к тренерам. Текучка у них большая, а сама команда маленькая, конкуренция намного ниже, чем в России. Работать там, наверное, легче, ведь у нас еще много подводных камней: кого брать в сборную, кого не брать... Кого следует назначить тренером сборной России я не знаю. Если честно, даже не хотел бы высказывать свое мнение на этот счет. (Михвил ПОТАПОВ)