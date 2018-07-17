Владимир Аликин: "Тулаев либо неадекватный, либо к чему–то приближенный"

Возглавлявший с 2006 по 2010 годы мужскую сборную по биатлону Владимир Аликин прокомментировал скандальное видео в соцсетях тренера по стрельбе резервной сборной России Владислава Тулаева.

– Я знать не знаю Владислава Тулаева, даже фамилию до сегодняшнего дня не слышал. Но по этому поступку видно, что человек либо неадекватный, либо, судя по безнаказанности, приближенный к чему-то. Но одно можно сказать точно: федерация биатлона – серьезная федерация, а если люди идут просто так деньги зарабатывать и пиариться – значит не место им там. И если даже специалист был бы хороший, то он бы такие вещи не говорил. (Петр ГРИГОРЕНКО)