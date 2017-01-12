Владимир Аликин: "Сборная России была обязана выигрывать эстафету"

Бывший тренер сборной России Владимир Аликин уверен, что национальная команда должна была одержать победу на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. При этом он считает, что второе место является положительным результатом.

- Серебро российских биатлонистов в эстафете - это успех или все же поражение в борьбе за золото? - вопрос Аликину.

- С таким составом при правильной расстановке спортсменов по этапам и с такой стрельбой, которую они показали, ребята, конечно, обязаны были выигрывать. Но немножко не получилось. Посмотрел аналитику - ногами ребята пока проигрывают, но за счет быстрой и качественной стрельбы в гонке заняли такое место. Другие команды, думаю, пока тоже наигрывают составы. И норвежцы выступили не сильнейшей четверкой, и французы, немцы со штрафным кругом... Наши ребята стали вторыми - и это, конечно, хороший результат.

- Волков впервые в этом сезоне выступал на Кубке мира, Шипулин бежал не на излюбленном заключительном, а на втором этапе. Бабиков был финишером, а Елисеев закрывал третий этап и справился с ним великолепно. Насколько вам понравилась расстановка по этапам?

- Расстановка и состав - это прерогатива тренеров, конечно. Они что-то ищут, смотрят, наигрывают - и это их право. К тому же, не забывайте, у нас есть еще один спортсмен - Евгений Гараничев, почему его списывать из эстафеты? Возможно, он будет показывать сейчас результат после пропущенного этапа в Оберхофе. Если он вошел в форму, то можно и его ставить в эстафету. Надо будет смотреть и думать тренерам, конечно.

- Елисеев в этом сезоне смотрится на Кубке мира более чем уверенно.

- Все молодые ребята у нас нормальные, амбициозные - борются, стараются. То, что они готовы, и то, что показывают, это нормально. Хорошо, что у нас появилась молодежь, способная бороться. По крайней мере, на тех этапах, на которых ребята были, они показали успешное выступление. А как тренеры подведут их к чемпионату мира - это другой разговор. Я недостаточно знаю молодых спортсменов, трудно судить - может, где-то форсировали подготовку или еще что-то. Вот у Бабикова такое западение скорости, которое говорит уже об усталости, истощении организма. Возможно, тренерам надо где-то дать ему возможность отдохнуть, восстановиться. Потому что мы просто можем его потерять. (Елена СОБОЛЬ)

Полностью интервью с Аликиным