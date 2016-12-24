Владимир Аликин: "Россия отделалась мягким наказанием, но IBU уже вошел во вкус"

Бывший тренер сборной России Владимир Аликин выразил мнение, что допинговый скандал в биатлоне может обернуться для СБР более суровыми санкциями, чем были вынесены на данный момент. Ранее IBU получил от ВАДА список из 31 биатлониста, уличенного в употреблении допинга. В результате были отстранены от соревнований двое, а еще в отношении 29 были открыты дисциплинарные дела. Кроме того, было принято решение о переносе этапа Кубка мира из Тюмени и молодежного и юношеского чемпионата мира из Острова.

Сначала СБР заявил, что вышел с инициативой отказаться от проведения соревнований, а потом появились слова Бессеберга, где он четко сказал, что это решение – лишить Россию этапа Кубка мира и юниорского чемпионата – принадлежит IBU, - цитирует gazeta.ru Аликина. - Поэтому не могу сказать, кто тут правду говорит.

– Это может быть частью неких договоренностей двух федераций?

– Я так не думаю, ведь мы ничего хорошего не получили. Я еще раньше говорил, что обязательно будут наказания: сначала под санкции попадут спортсмены, потом лишат сразу Острова и Тюмени. Пока это самое мягкое наказание из возможных. А самое жесткое – лишение лицензии на Олимпиаду и отстранение сборной команды от Кубка мира. Пока обошлось мягким наказанием, но они уже, по-моему, вошли во вкус, а еще есть 29 человек, чья судьба только будет решаться. В итоге можно ожидать всего.

– То есть опасность применения более жестких мер еще присутствует?

– Конечно. Мы же не знаем, какую политику ведут наши руководители, и некоторые их действия вызывают недоумение. СБР заявил, что сам отказался от проведения соревнований, тогда зачем Кравцов поехал просить компенсацию за подготовку проведения стартов? Если бы IBU лишил, то логично требовать возмещения средств. Значит, Бессеберг сказал правду, и они лишили нас состязаний. Тогда зачем было изначально заявлять об обратном? Может быть, решили успокоить наших болельщиков, но это слишком натянутая версия.

– Доля нашей вины в нынешнем скандале есть?

– Конечно, есть. Например, сборные Германии и Норвегии пользуются привилегиями, и я в этом не сомневаюсь. Но федерации этих стран постоянно ведут работу над тем, чтобы их добиться. Никто им ничего не преподнес в качестве подарка. В этом отношении мы очень серьезно им уступаем. Президенту любой международной федерации не нужны допинговые скандалы, потому что это отражается на репутации всего вида спорта, поэтому всегда есть возможность договориться.