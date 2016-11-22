Владимир Аликин: "Прошлые сезоны научили Шипулина, что говорить нужно после побед, а не перед стартами"

Бывший старший тренер мужской сборной России Владимир Аликин считает, что Антон Шипулин к старту сезона может подойти не в оптимальной форме. При этом он выразил радость по поводу того, что лидер российской сборной перестал давать громкие интервью перед стартами.

– Я не уверен, что Шипулин подходит к началу сезона в оптимальной форме, – цитируют "Известия" Аликина. – В соревновании с лыжниками на 15 км свободным стилем Антон уступил лидеру 1 минуту 20 секунд. В свою очередь, другой биатлонист, болгарин Владимир Илиев, который никогда не отличался скоростными навыками, отстал от победителя на 1 минуту 40 секунд. При отличном скольжении и идеальной трассе это настораживает. Радует, что в этом году Шипулин немного успокоился и перестал давать громкие интервью. Видимо, прошлые сезоны научили его, что говорить надо после побед, а не перед важными стартами.