Владимир Аликин: "Оптимальный срок за употребление допинга - три-четыре года"

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин подчеркнул, что подписался бы под статьей об увеличении сроков дисквалификации за допинг. По словам специалиста, оптимальный срок дисквалификации за употребление запрещенных веществ составляет три-четыре года.

- Я бы подписался под статьей об увеличении сроков дисквалификации за допинг. На мой взгляд, оптимальный срок за употребление запрещенных препаратов - три-четыре года с соблюдением уже существующих правил, - сказал Аликин. - То есть, если спортсмен дисквалифицирован, то он не имеет права тренироваться на спортивных объектах.

Но увеличение штрафов до миллиона долларов - это нереально. Мы просто потеряем мировой биатлон. Думаю, что восьмого февраля эти вопросы будут рассмотрены, но конкретное решение будет вынесено позже. (Любовь КОНЯЕВА)

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