Владимир Аликин: "Грегорин отстранили, потому что Словения дружит с Россией"

Бывший тренер сборной России Владимир Аликин отметил, что словенская биатлонистка Тея Грегорин была отстранена от соревнований из-за того, что сейчас идет борьба за то, чтобы убрать российских спортсменов с Олимпиады-2018. Сегодня стало известно, что в результате перепроверки допинг-проб Игр-2010 в анализе словенки было обнаружено запрещенное вещество.
- Идет какая-то нездоровая политическая борьба, и за Россию взялись, но обломалось, - приводит RT слова Аликина. - Слышал, что глава Олимпийского комитета Канады потребовала, чтобы россиян отстранили от Игр-2018, не дожидаясь итогов всех расследований. Давайте и Канаду проверим по полной программе, как же они на своей домашней Олимпиаде столько медалей завоевали? С таким отношением нужно бороться, и государство должно вмешаться. Всех, кто с нами дружит, как Словения, видимо, тоже решили наказать.
Отметим, Грегорин стала единственной, у кого выявили положительную пробу после проверки. 37-летняя спортсменка получила временное отстранение. Ее дело будет рассмотрено в конце ноября.
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/443400-ekspert-gregorin-biatlon-doping
maximalist
Словенцы нам друзья? С такими друзьями врагов не нужно...
21:15
rusfed 2.0
Откуда заголовок-то вырван? ) Чей сей бред? )
21:12
Medved.
Интервью недоумка телеканалу для недоумков.
21:06
Slim Taller
Словения является членом Евросоюза,который ввёл санкции против России из-за аннексии Крыма.Для товарища Аликина это называется дружбой.Странная дружба.
20:58