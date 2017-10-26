Владимир Аликин: "Грегорин отстранили, потому что Словения дружит с Россией"

Бывший тренер сборной России Владимир Аликин отметил, что словенская биатлонистка Тея Грегорин была отстранена от соревнований из-за того, что сейчас идет борьба за то, чтобы убрать российских спортсменов с Олимпиады-2018. Сегодня стало известно, что в результате перепроверки допинг-проб Игр-2010 в анализе словенки было обнаружено запрещенное вещество.

- Идет какая-то нездоровая политическая борьба, и за Россию взялись, но обломалось, - приводит RT слова Аликина. - Слышал, что глава Олимпийского комитета Канады потребовала, чтобы россиян отстранили от Игр-2018, не дожидаясь итогов всех расследований. Давайте и Канаду проверим по полной программе, как же они на своей домашней Олимпиаде столько медалей завоевали? С таким отношением нужно бороться, и государство должно вмешаться. Всех, кто с нами дружит, как Словения, видимо, тоже решили наказать.

Отметим, Грегорин стала единственной, у кого выявили положительную пробу после проверки. 37-летняя спортсменка получила временное отстранение. Ее дело будет рассмотрено в конце ноября.