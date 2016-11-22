Владимир Аликин: "Где логика во включении Слепцовой в состав сборной?"

Бывший старший тренер мужской сборной России Владимир Аликин не понимает, почему в команду включена Светлана Слепцова. По его словам, от нее не стоит ждать убедительных выступлений.

– Светлану Слепцову берут в сборную по решению тренерского совета, а вовсе не по контрольным стартам, где она в каждой гонке была слабее своих конкуренток, – цитируют "Известия" Аликина. – Где логика? Она вновь попала в команду за старые заслуги? Мы видели ее выступления после Олимпийских игр в Ванкувере. Они были откровенно слабые. У меня есть опасения, что в новом сезоне чего-то серьезного от нее ждать не стоит. Что касается в целом этапа, то первый старт всегда немного сумбурный. Не все спортсмены успевают набрать оптимальную форму, поэтому будет много сенсаций.