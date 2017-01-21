Владимир Аликин: "Французы или австрийцы порвали бы Бабикова"

Бывший старший тренер мужской сборной России Владимир Аликин высказал мнение, что третье место в эстафете на этапе Кубка мира по в Италии является максимально возможным результатом для россиян. Аликин подчеркнул, что отечественным спортсменам повезло со штрафным кругом сборной Франции.
– Это успех, учитывая, как стреляли, – цитирует "Р-Спорт" Аликина. – Да и ногами не выделился никто сильно. Повезло, что французы в круг зашли, если бы не это, то третьего места не было бы, к сожалению. Цветков свой этап нормально отработал, без запасных патронов, Гараничев на грани был, в актив не записать, по большому счету. Малышко самый худший был, как обычно. Минуту проиграть на этапе – это похороны. Бабиков ногами тоже не лучшим образом, обыграл украинца, но это не тот уровень, естественно. Были бы рядом французы или австрийцы, то, мне кажется, порвали бы его. Это лучший вариант, что третье место заняли.
Lars Berger
Четко Аликин сказал, по делу. Видно сразу, что человек смотрел эстафету. Или протокол изучил. Описал события грамотно...)
20:14 22 января
inspire
мое мнение конечно вряд ли кому то интересно, но если разложить гонку, то имеем следущее - Цветков молоток, четко справился с поставленной задачей, Женя от своей психологической эстафетной ошибки так и не избавился, от штрафного круга спасло чудо, но когда перед глазами замаячило проклятие болел всей России, забыл что это эстафета и отработал как в лучшие годы на личных гонках, Малыш это уже все, пенсия, при чем это хорошо понимали и Бё с Пфайфером, поэтому и шли с ним рядом на первом круге, поэтому он и слил им все что только можно на третьем, Бабиков это не Шипулин, конечно он еще молод и чуть позже поймет, что 4 этап это место где исправляются ошибки, а не добавляются новые на ЧМ в эстафету сейчас у нас есть только трое Цветков-Бабиков-Шипулин, Малышу говорим пока, Женя только для личных гонок, Елисеев и все кто гоняют на IBU, кроме Логинова врядли помощники ... катануть бы Сашу Логинова на КМ, а не на IBU и все стало бы ясно, но время есть, пусть решают
12:02 22 января
inspire
андрей5 что-то аликин упустил что гаранич вроде первым эстафету передал! ============================================================================================================= Аликин сказал, что Женя был на грани и в актив ему эту гонку не занести только лишь потому, что у него как ВСЕГДА(!!!) чуть было не случился штрафной круг
11:30 22 января
inspire
ion Аликин бред говорит. Бабиков принял эстафету при +55 секундах,закончил гонке при +36. То есть несмотря на промахи он 20 секунд отыграл. ============================================================================================================= лол ... этот отыгрыш результат того что Эмиль с Шемпом третий круг пешком шли(они прекрасно понимали что их никто не догонит), копили силы для разборки в створе
11:26 22 января
андрей5
что-то аликин упустил что гаранич вроде первым эстафету передал!вот малышко реально подвел!слабое звено был
22:48 21 января
maximalist
БАБИКОВ - ЭТО НИКУЛИН ИЗ "САМОГОЩИКОВ"!
22:41 21 января
ion
Аликин бред говорит. Бабиков принял эстафету при +55 секундах,закончил гонке при +36. То есть несмотря на промахи он 20 секунд отыграл. Реально, только Малышко слился жутко. Все остальные трое наших были чуть-ли не лучшими на своих этапах.
22:15 21 января
radomir_71
Четко сказал... Разве не прав?
22:05 21 января
Veg Sneggi
глас невостребованности. Ничем другим подобные вбросы с тз мотива и целей объяснить невозможно.
21:58 21 января
кубань чемпион
sportbeer Аликин прав , всё трое последних просто дрова, их трясёт,повезло , что другие тоже мазали,а так все ходом были сильнее наших последних троих. 21:00 ______________________________ Зачем писать , чушь? Бабиков у Майе "ногами" выйграл 7,8 сек. Малышко у Вегера 25,1 сек., Гараничев у Гэссгера 5,9 сек. Это анализ касаемо слов Уважаемого маразматика. К которому ты свой комментарий "пристегнул". А так по скорости на любом этапе "ногами" из 6-ки не выпадали. "Учи мат.часть сынок."
21:33 21 января
TV глядач
Вот читаю мнение бывшего старшего тренера сборной России по биатлону и диву даюсь! Понятно, что сборная по уровню не сильнее французов, австрийцев, но это спорт!!!!!! Давайте по прошедшим результатам дальше оттадим первые места Фуркаду, Шипулин, Шрепф, братья Бё, Свендсен и ещё пару биатлонистов разыграют 2 и 3 места, и так далее. Так по Аликину будет правильно!!! И по другим видам так же что ли проводить соревнования? Вон Линдсей Вонн в горных лыжах после большого перерыва уже который раз с ходу выигрывает, и что ей теперь по Аликину отдавать все первые места?
21:20 21 января
rusfed 2.0
Похоже на проклятия брошенной жены
21:20 21 января
sportbeer
Аликин прав , всё трое последних просто дрова, их трясёт,повезло , что другие тоже мазали,а так все ходом были сильнее наших последних троих.
21:00 21 января
staerswimmer23
а разве француз и австриец не бежали рядом с начала этапа?
20:42 21 января
ladafan
бы как всегда мешает....
20:37 21 января
KhSL
Французы БЫ, австрийцы БЫ, учитывая как мы стреляли (почему-то без БЫ). А если так: Если БЫ мы стреляли как надо, то французам и австрийцам просто нечего ловить... И еще: украинец - 21 место в общем зачете не тот уровень, а француз (17 место) и австриец (27 место) - это тот?
20:36 21 января
inspire
да почему бред, сказано то верно, но вот тон конечно песец полный
20:24 21 января
AgekBam
Малышко в зад кому из тренеров даёт чтль, сколько можно его приглашать, один сезон на бромонтане отбюегал и всё
20:14 21 января
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Разумные слова крупного спеца.... Это вам не вопли--лозунги горлопана комментатора!!!
20:09 21 января
кубань чемпион
Стареет дед, маразм крепчает((((
20:02 21 января
Союз Аполлонович
Какой то бред выплюнул товарищ. А если бы вместо Малышко Шипулин бежал
19:59 21 января
shpasic
а почему французов и австрийцев не было рядом?
19:49 21 января
Levbereg
Вообще как-то подленько со стороны Аликина.
19:45 21 января
Don Miguel
Мелко, мерзко и с дивана. Откуда его выкопали? Да еще с таким "глобальным" заголовком.
19:33 21 января
rus_deutsch
хорошо, что в спорте нет сослагательного наклонения и французы с австрийцами в это время были в попе...
19:33 21 января