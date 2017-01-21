Владимир Аликин: "Французы или австрийцы порвали бы Бабикова"

Бывший старший тренер мужской сборной России Владимир Аликин высказал мнение, что третье место в эстафете на этапе Кубка мира по в Италии является максимально возможным результатом для россиян. Аликин подчеркнул, что отечественным спортсменам повезло со штрафным кругом сборной Франции.

– Это успех, учитывая, как стреляли, – цитирует "Р-Спорт" Аликина. – Да и ногами не выделился никто сильно. Повезло, что французы в круг зашли, если бы не это, то третьего места не было бы, к сожалению. Цветков свой этап нормально отработал, без запасных патронов, Гараничев на грани был, в актив не записать, по большому счету. Малышко самый худший был, как обычно. Минуту проиграть на этапе – это похороны. Бабиков ногами тоже не лучшим образом, обыграл украинца, но это не тот уровень, естественно. Были бы рядом французы или австрийцы, то, мне кажется, порвали бы его. Это лучший вариант, что третье место заняли.