Владимир Аликин: "Бабиков находится под большой нагрузкой, либо его организм уже истощен"

Бывший тренер сборной России Владимир Аликин уверен, что лыжи работали одинаково хорошо у каждого спортсмена национальной команды во время гонки на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. По его словам, Антону Бабикову просто не хватило скоростной выносливости.

- На финише в эстафете, получается, Бабикова чисто физически не хватило? - вопрос Аликину.

- Лыжи нормально работали у всех ребят, у соперников никакого преимущества в этом не было. Просто не хватило его самого, не хватило скоростной выносливости. Либо он находится под большой нагрузкой, либо организм уже истощен. Надо думать, смотреть.

- Это не тревожный знак? Ведь остается всего полтора этапа Кубка мира, подводящий сбор - и уже главный старт...

- Вы знаете, еще будут гонки. Сейчас сложные этапы, в Италии вообще поднимутся на высоту порядка 1300 м - будет еще тяжелее. Хотя тренерам все равно надо решать, определяться с составом. После Антерсельвы будет еще почти три недели, чтобы восстановиться и подготовиться к чемпионату мира.

- У Алексея Волкова не было ни одной гонки на Кубке мира в декабре, и сейчас планируется, что он снова отправится на Кубок IBU. Как считаете, действительно ли пока он слабее, чем шестерка россиян, которая выступает на этапах Кубка мира?

- Я считаю, что Алексей ногами немного послабее этих шестерых ребят. В плане стрельбы он хорош - качество, скорострельность. На короткую дистанцию его хватает, а на более длинной ему в этом сезоне будет тяжеловато бороться. Даже в конкуренции с нашей командой. А то, что они там на Кубке IBU выступают... По большому счету, на первые два этапа приезжают многие - у кого не хватает необходимых очков, кому нужно "простартоваться". Очень серьезные этапы, особенно второй, перед Кубком мира. А потом уже люди определились, все сильнейшие поехали на Кубок мира, и на Кубке IBU остаются ослабленные составы, поэтому у нас там такое преимущество. (Елена СОБОЛЬ)

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