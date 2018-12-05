Виткова будет переводить по 20 евро за каждую закрытую мишень на благотворительность

Чешская биатлонистка Вероника Виткова сообщила, что в новом сезоне займется благотворительностью. Спортсменка пообещала за каждый точный выстрел переводить на специальный счет по 500 чешских крон (20 евро).

- Теннисистка Плишкова откладывает деньги на благотворительность за каждый эйс. Я хочу сделать что-то такое, - приводит iDnes слова Витковой. - Половину суммы я перечислу на счет доноров костного мозга, вторую половину - небольшому лыжному клубу в Чехии. Посчитала, что смогу отложить 265 тысяч крон (окол 10 тысяч евро), если закрою все мишени.