Виталий Норицын: "Старых и Акимова могли бороться за медали в каждой гонке"

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын остался доволен выступлением россиянок на чемпионате мира, передает из Хохфильцена спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Также он выразил мнение, что Ирина Старых и Татьяна Акимова во всех гонках могли бороться за медали.
- Девчонки выглядели достойно, - сообщил Норицын. – Показывать более высокие места помешали ошибки на огневом рубеже.
- Откуда они взялись?
- Спортсменки немного не справились с психологическим давлением. При этом Акимова показала практически свой процент попаданий. Хорошо смотрелась Ирина Старых. Разве что на масс-старт свежести ей не хватило. При этом функционально мы подвелись очень хорошо. Здесь почти у всех было пиковое состояние. Такого небольшого проигрыша ногами у нас не было ни на одном этапе Кубка мира. Ира Старых и Таня Акимова вполне могли бороться за медали в каждой из гонок.
- Выходит, будете ждать от них борьбы за призовые места на Олимпийских играх-2018?
- Не только от них. Мы все подрастем. Уже очертили круг работы, который нужно сделать, и знаем проблемы, которые нужно устранить.
sarkis1957
Хотелось бы узнать механизм назначения его на эту должность. Человек, ЛИЧНО ни выигравший НИЧЕГО , назначается руководителем первой женской сборной... Хватит совести и ума, сам уйдет в отставку....
16:01
сосед китайцев
походу,надо петицию организовывать,коль их все устраивает
15:58
Никто62
Гнать надо таких тренеров!
15:46
NF
Норицын...
15:45
Урфин_Я
Ну не адекват же явный! Розовые очки сними, дятел! Лучшее устранение проблем - если за руки возьметесь с кравцовым, касперовичем и самоустранитесь!
15:38