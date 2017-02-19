Виталий Норицын: "Старых и Акимова могли бороться за медали в каждой гонке"

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын остался доволен выступлением россиянок на чемпионате мира, передает из Хохфильцена спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Также он выразил мнение, что Ирина Старых и Татьяна Акимова во всех гонках могли бороться за медали.

- Девчонки выглядели достойно, - сообщил Норицын. – Показывать более высокие места помешали ошибки на огневом рубеже.

- Откуда они взялись?

- Спортсменки немного не справились с психологическим давлением. При этом Акимова показала практически свой процент попаданий. Хорошо смотрелась Ирина Старых. Разве что на масс-старт свежести ей не хватило. При этом функционально мы подвелись очень хорошо. Здесь почти у всех было пиковое состояние. Такого небольшого проигрыша ногами у нас не было ни на одном этапе Кубка мира. Ира Старых и Таня Акимова вполне могли бороться за медали в каждой из гонок.

- Выходит, будете ждать от них борьбы за призовые места на Олимпийских играх-2018?

- Не только от них. Мы все подрастем. Уже очертили круг работы, который нужно сделать, и знаем проблемы, которые нужно устранить.