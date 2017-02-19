15:27 | БИАТЛОН

Виталий Норицын: "Старых и Акимова могли бороться за медали в каждой гонке"

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Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын остался доволен выступлением россиянок на чемпионате мира, передает из Хохфильцена спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Также он выразил мнение, что Ирина Старых и Татьяна Акимова во всех гонках могли бороться за медали.

 
Сегодня. Хохфильцен. Лаура ДАЛЬМАЙЕР (справа) и Габриэла КОУКАЛОВА.Безупречность Дальмайер и картошка Коукаловой

- Девчонки выглядели достойно, - сообщил Норицын. – Показывать более высокие места помешали ошибки на огневом рубеже.

- Откуда они взялись?

- Спортсменки немного не справились с психологическим давлением. При этом Акимова показала практически свой процент попаданий. Хорошо смотрелась Ирина Старых. Разве что на масс-старт свежести ей не хватило. При этом функционально мы подвелись очень хорошо. Здесь почти у всех было пиковое состояние. Такого небольшого проигрыша ногами у нас не было ни на одном этапе Кубка мира. Ира Старых и Таня Акимова вполне могли бороться за медали в каждой из гонок.

- Выходит, будете ждать от них борьбы за призовые места на Олимпийских играх-2018?

- Не только от них. Мы все подрастем. Уже очертили круг работы, который нужно сделать, и знаем проблемы, которые нужно устранить.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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sarkis1957

Хотелось бы узнать механизм назначения его на эту должность. Человек, ЛИЧНО ни выигравший НИЧЕГО , назначается руководителем первой женской сборной... Хватит совести и ума, сам уйдет в отставку....

16:01

сосед китайцев

походу,надо петицию организовывать,коль их все устраивает

15:58

Никто62

Гнать надо таких тренеров!

15:46

NF

Норицын...

15:45

Урфин_Я

Ну не адекват же явный! Розовые очки сними, дятел! Лучшее устранение проблем - если за руки возьметесь с кравцовым, касперовичем и самоустранитесь!

15:38

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