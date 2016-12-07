Виталий Норицын: "Постепенно выводим Подчуфарову из ямы"

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын отметил, что проблемы Ольги Подчуфаровой на этапе Кубка мира в Эстерсунде являются для нее обычными. По его словам, биатлонистка выходит из функциональной ямы, в которую попала в конце прошлого сезона. На шведском этапе россиянка показала 14-й результат в индивидуальной гонке, 54-й - в спринте и 45-й - в преследовании.

- Темпом, который мы набрали на старте сезона, довольны?

- Я скажу, что не все в последней гонке были в оптимальном состоянии, - приводит "Р-Спорт" слова Норицына. - Катя Глазырина упала в спринте, сломала свою лучшую на эту погоду пару лыж. Их мы заменим к Поклюке, но Катя не показала в следующей гонке свой ход. Оля Подчуфарова опять столкнулась с проблемами, как обычно в Эстерсунде. Уже который год такое. Помните, она как-то говорила, что сильно надкостницы забились? То же самое она сейчас испытывала. Шла очень закрепощенно, ноги абсолютно не работали. Дальше, она говорила, по сезону таких проблем не повторялось. Посмотрим, как сейчас будет. Ботинки ей заменим, сделаем немного другую подошву. Состояние у нее хорошее, она может терпеть. Смотрим пульсограмму, ритмы сердца, как она восстанавливается. Каждый день брали биохимию. Пока что она адекватно реагирует на нагрузку.

- Она уже полностью забыла о той яме, которая была в конце того сезона?

- Тут была функциональная яма, она к работе только в июле приступила. Тяжело входили в подготовительный сезон, она это знает. Июль, август были тяжелыми. В августе, когда мы находились на высоте, она тяжело переболела, простуда была. На нагрузку тяжело очень там реагировала. Летний чемпионат России получился скомканным, опять же, из-за болезни... И где-то с октября-ноября она начала форму хорошо набирать. Только сезон покажет, хватило ли нам времени вывести ее из этого состояния. Где-то если сейчас возникнут проблемы, будем ее освобождать. Нам нельзя терять такую спортсменку. Все гонки она бегать точно не будет, если начнутся какие-то проблемы с ее состоянием.

- Пристально за ней следите, чтобы не повторился прошлогодний сценарий?

- Да, биохимию каждый день смотрим, следим, как она восстанавливается. Идет ежедневный тщательный анализ, к тому же для нее была значительная коррекция подготовки. Она не выполняла то, что делала вся группа.

- А эмоционально?

- Сейчас она с улыбкой ходит, все понимает адекватно, какие проблемы были. Сейчас нет никакой загруженности и никакой паники, постепенно выводим ее из этой ямы. Эмоционально она ко всему хорошо подготовилась и сама, и мы с ней много общаемся, пытаемся вывести.