16:48 | БИАТЛОН

Виталий Норицын: "Падения отняли у девушек по 40 - 50 секунд"

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Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын признался, что ожидал другого результата от команды в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Лучшей из россиянок стала Татьяна Акимова, занявшая 30-е место.

– Картинка результатов была бы другая – у нас было два досадных падения у Кати Глазыриной и Оли Подчуфаровой, – цитирует официальный сайт СБР Норицына. – И если на предыдущей отсечке проигрыш был минута и 10 секунд, то после падения – минута и 50 секунд, две минуты. То есть по 40 – 50 секунд к результату добавились.

Сегодня трасса получше готова, скольжение немного помедленнее. Я еще не общался с девчонками, причин их падений назвать пока не могу. Может, на лед наехали, лыжи соскользнули. Будем разбираться.

По работе на рубеже могу сказать, что были досадные промахи последними выстрелами. Здесь надо дорабатывать. Надо посмотреть аналитику.

После падений у девочек, к счастью, травм нет, у Кати только поломка лыжи была – она меньше половины круга пробежала со сломанной лыжей. Она чуть-чуть мешала, конечно, но менять не стали – еще больше времени бы потеряли на это.

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/news/2016/56456/

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Leo Hawk

Виталий Норицын в полном неадеквате :)

17:19

NF

Одно падение стоило 40-50 секунд? Кого ты обманываешь, Норицын?..

17:17

ДОЗВОН ГУБЕР

А если БЫЫЫЫЫ не упали, то проиграли "исчо" больше БЫЫЫ....

17:07

Andre_Saratov

Отнял эти 40-50 секунд. Ничего не изменилось. 20-30 места. Кого он хотел обмануть?

17:04

maximalist

Всему тренерскому штабу женской сборной НЕОБХОДИМО посмотреть советский мультик про дядю Степу. А ИМЕННО ЭТОТ МОМЕНТ, КОГДА ДЯДЯ СТЕПА, КАК СТОЯЧЕГО, ОБХОДИТ КОРТКОНОЖКУ В КРАСНОМ КОСТЮМЕ. В ЭТОТ МОМЕНТ ЗВУЧАТ ЗОЛОТЫЕ СЛОВА: "В РАЗГОВОР ВМЕШАЛАСЬ МАМА. ЭТИ НОГИ У ДИНАМО. И ОЧЕНЬ ЖАЛЬ, ЧТО НАШ "СПАРТАК" НЕ ОБГОНИТ ИХ НИКАК!!!" ЭТИМ ВСЕ СКАЗАНО.

17:03

Александр Макаров

Одно и то же! Можно посмотреть предыдущие годы! Люди меняются, а результаты и разговоры те же.

16:58

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