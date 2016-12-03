Виталий Норицын: "Падения отняли у девушек по 40 - 50 секунд"

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын признался, что ожидал другого результата от команды в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Лучшей из россиянок стала Татьяна Акимова, занявшая 30-е место.

– Картинка результатов была бы другая – у нас было два досадных падения у Кати Глазыриной и Оли Подчуфаровой, – цитирует официальный сайт СБР Норицына. – И если на предыдущей отсечке проигрыш был минута и 10 секунд, то после падения – минута и 50 секунд, две минуты. То есть по 40 – 50 секунд к результату добавились.

Сегодня трасса получше готова, скольжение немного помедленнее. Я еще не общался с девчонками, причин их падений назвать пока не могу. Может, на лед наехали, лыжи соскользнули. Будем разбираться.

По работе на рубеже могу сказать, что были досадные промахи последними выстрелами. Здесь надо дорабатывать. Надо посмотреть аналитику.

После падений у девочек, к счастью, травм нет, у Кати только поломка лыжи была – она меньше половины круга пробежала со сломанной лыжей. Она чуть-чуть мешала, конечно, но менять не стали – еще больше времени бы потеряли на это.