Виталий Норицын: "Ничего не предвещало такой стрельбы россиянок"

Старший тренер сборной России по биатлону Виталий Норицын после индивидуальной гонки на чемпионате мира в Хохфильцене отметил, что россиянки абсолютно не справились со стрельбой. Лучшей из россиянок стала Ольга Подчуфарова, показавшая 25-й результат.

– Девушки абсолютно не справились со стрельбой, – сказал во флеш-интервью Норицын. – Почему – ответить пока не могу, нужно с ними пообщаться, узнать их мнение. Ничего не предвещало того, что случилось. На тренировках все стреляли на ноль. Акимова? Все знают, что она очень сильно волнуется, вероятно, не сумела с волнением справиться. Все спокойно проанализируем, без нагнетания. Раньше все было хорошо, что было сегодня – будем разбираться.