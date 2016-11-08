Виталий Норицын: "Хотелось бы вернуться в пятерку лучших команд в зачете Кубка наций"

Тренер женской сборной России Виталий Норицын отметил, что команда выполнила все задачи на межсезонье. По его словам, биатлонистки пытались исправить все ошибки, которые были допущены в прошлом сезоне.

- Проводим в Тюмени две полноценные тренировки на снегу каждый день, - приводит "Тюменская арена" слова Норицына. - Все условия созданы. Великолепная трасса, круг – почти 4,5 км. Все здорово.

- Погода не слишком холодная?

- В Сибири бывает и более морозно. Хотя, конечно, после Рамзау перепад температур значимый. Но это не страшно, вопрос адаптации.

- Межсезоньем довольны?

- Да, мы сделали все, что наметили. Кое-какие корректировки у некоторых спортсменок были, но, в целом, нужную работу выполнили.

- Как можно оценить готовность команды?

- Давайте повременим с прогнозами хотя бы до первых этапов Кубка мира и IBU. Пока мне тяжело анализировать. Дождемся стартов. Выделять кого-то из спортсменок мне бы также не хотелось. Контрольные старты все покажут.

- А задачи на сезон?

- Хотелось бы вернуться в топ-5 команд в Кубке наций, вернуть максимальную квоту. Мы четко знаем, над чем нужно работать каждой спортсменке. Постарались устранить все ошибки. Удалось или нет – скоро увидим.