Виталий Норицын: "Хотелось бы вернуться в пятерку лучших команд в зачете Кубка наций"

Тренер женской сборной России Виталий Норицын отметил, что команда выполнила все задачи на межсезонье. По его словам, биатлонистки пытались исправить все ошибки, которые были допущены в прошлом сезоне.
- Проводим в Тюмени две полноценные тренировки на снегу каждый день, - приводит "Тюменская арена" слова Норицына. - Все условия созданы. Великолепная трасса, круг – почти 4,5 км. Все здорово.
- Погода не слишком холодная?
- В Сибири бывает и более морозно. Хотя, конечно, после Рамзау перепад температур значимый. Но это не страшно, вопрос адаптации.
- Межсезоньем довольны?
- Да, мы сделали все, что наметили. Кое-какие корректировки у некоторых спортсменок были, но, в целом, нужную работу выполнили.
- Как можно оценить готовность команды?
- Давайте повременим с прогнозами хотя бы до первых этапов Кубка мира и IBU. Пока мне тяжело анализировать. Дождемся стартов. Выделять кого-то из спортсменок мне бы также не хотелось. Контрольные старты все покажут.
- А задачи на сезон?
- Хотелось бы вернуться в топ-5 команд в Кубке наций, вернуть максимальную квоту. Мы четко знаем, над чем нужно работать каждой спортсменке. Постарались устранить все ошибки. Удалось или нет – скоро увидим.