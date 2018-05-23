Виталий Норицын: "Еще весной знал, кто из девушек хочет перейти в другую команду"

Виталий Норицын, в прошлом сезоне занимавший пост старшего тренера резервной женской сборной России, сказал, как относится к идее перевести всех российских биатлонистов на централизованную подготовку. Также специалист выразил свое мнение о том, что несколько спортсменок намерены попробовать себя в команде Белоруссии.

– Все равно нужно рассматривать результаты индивидуальной работы, – сказал Норицын. – Централизованные сборы, конечно, есть и будут. Но если подготовка в отдельной группе дает спортсмену результаты, возможность выступать в сезоне на своем уровне, то почему бы и нет? По всему миру есть этапы подготовки, которые проходит вся команда и те, которые спортсмены проводят со своими тренерами или самостоятельно. Открывался вопрос по той же Кате Юрловой – она живет в Австрии, у нее семья, ребенок. И решать его нужно, задумавшись, что пойдет ей на пользу, а что во вред.

– В СМИ прошла информация, что ряд российских биатлонисток тренируются со сборной Белоруссии.

– Для меня это не новость – я еще весной знал, кто из девушек намерен перейти в другую команду. Думаю, это их право решать, где лучше попробовать реализоваться, раз не получается в сборной России. (Антон БАБОШИН)

СМИ: некоторые российские биатлонистки могут перейти в сборную Белоруссии //

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