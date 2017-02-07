Виталий Норицын: "Акимова перед чемпионатом мира смотрится хорошо"

Старший тренер сборной России по биатлону Виталий Норицын подчеркнул в интервью "Известиям", что Татьяна Акимова находится в хорошей форме в преддверии чемпионата мира. Он также отметил характер Ирины Старых, которая отбыла трехлетнюю дисквалификацию.

– Основные надежды на ЧМ возлагаются на Татьяну Акимову. В какой форме она подходит к старту?

– В январе у нас был очень тяжелый блок. Три этапа Кубка мира шли друг за другом, и Татьяна выступала практически без отдыха. Тем не менее к чемпионату мира ей удалось восстановиться. Мы делаем подводящую работу, и она смотрится очень хорошо. Никаких проблем быть не должно.

– Как вы оцениваете ее психологический настрой перед стартами?

– Я думаю, все девушки понимают высокую ответственность, но не перегружают себя лишними мыслями.

– В прессе активно обсуждалась целесообразность приглашения Ирины Старых, недавно отбывшей трехлетнюю дисквалификацию за употребление запрещенных препаратов. Как она чувствует себя в такой обстановке?

– Какого-то изменения в психологии Старых я не заметил. У нее сильный характер, она концентрируется исключительно на гонках. Что касается ситуации в целом – она уже понесла свое наказание и выступает на соревнованиях абсолютно "чистой".