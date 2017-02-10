Виталий Мутко: "Вопрос о предложении IBU будет рассмотрен после нынешнего чемпионата мира"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что предложение Международного союза биатлонистов (IBU) об отказе России от проведения чемпионата мира 2021 года в Тюмени будет рассмотрено после завершения ЧМ, который проходит в Австрии. Исполком организации, согласно конституции, оставил за собой право предложить СБР до 24 февраля либо добровольно отказаться от турнира, либо к 28 февраля вынужден будет принимать решение самостоятельно.

– Достаточно того, что сказала наша федерация, – приводит ТАСС слова Мутко. – Давайте пока будем обсуждать этот чемпионат мира, когда вернется федерация, тогда и рассмотрит предложение IBU. Конгресс эту тему даже обсуждать не стал. А мы уже их в этом решении поддержим.