Виталий Мутко: "Успехи россиян на чемпионатах Европы по биатлону и фигурному катанию - лучший ответ скептикам"

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко отметил, что успехи российских фигуристов и биатлонистов на чемпионатах Европы - лучший ответ скептикам, утратившим веру в российских спортсменов. Напомним, что по итогам первенства континента по биатлону, завершившегося в Польше, россияне завоевали 13 медалей (6-4-3). Чемпионат Европы по фигурному катанию принес в копилку сборной России 6 наград, две из которых - высшего достоинства.

- Эти выходные подарили нам несколько поводов для настоящей радости и гордости за российский спорт, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - Этот результат – лучший ответ всем критикам и скептикам, которые утратили веру в наших спортсменов. От всей души поздравляю биатлонистов и фигуристов с этими знаковыми достижениями и желаю им крепости духа и новых ярких побед на предстоящих стартах.