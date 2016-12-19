Виталий Мутко: "Совершенно непонятно, для кого хотят объявлять бойкоты в биатлоне"

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко отметил, что не понимает, зачем сегодня объявлять бойкоты соревнованиям по биатлону. Ранее стало известно, что IBU получил от ВАДА список из 31-го российского спортсмена, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. Международный союз биатлонистов обещал разобраться в этом вопросе 22 декабря.

После появления этой информации Мартен Фуркад заявил, что будет бойкотировать соревнования, если IBU не накажет провинившихся россиян. Его призыв поддержали другие спортсмены. Позже француз отказался от своих слов. Кроме того, в воскресенье появилась информация о том, что Чехия, Норвегия, Канада и США против проведения в Тюмени чемпионата мира, который должен состояться в 2021 году.

- Мне комментировать пока здесь нечего, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - Назначено слушание международной федерации. Пусть послушают, примут решение, но использование спортсменов в этих вопросах… То есть оснований для таких заявлений у них никаких нет. Сборная, как и другие спортсмены, трудится, находится с ними на всех этапах, проверяется. А для кого они хотят эти бойкоты объявлять сегодня, совершенно непонятно.