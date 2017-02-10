11:00 | БИАТЛОН

Виталий Мутко: "СБР примет взвешенное решение в вопросе чемпионата мира-2021 в Тюмени"

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Вице-премьер России Виталий Мутко подчеркнул, что Союз биатлонистов России (СБР) примет взвешенное решение в вопросе чемпионата мира 2021 года в Тюмени. Ранее сообщалось, что конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) не принял решения большинством голосов включить вопрос переноса чемпионата мира из в Тюмени в повестку заседания в среду.

 
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Таким образом исполком организации, согласно конституции, оставил за собой право предложить СБР до 24 февраля либо добровольно отказаться от турнира, либо к 28 февраля вынужден будет принимать решение самостоятельно.

- Уже были сделаны заявления. Конгресс этот вопрос не рассматривал, а что касается исполкома, то он обратился к федерации, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - У СБР есть срок, и он рассмотрит этот вопрос. Позицию СБР вы знаете, это в компетенции федерации. Я думаю, что она взвешенное решение примет.

Президент IBU Андерс Бессеберг ранее заявил, что организация приняла решение лишить Тюмень права проведения чемпионата мира в 2021 году, так как в противном случае она могла бы быть объявлена не соответствующей кодексу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), и в IBU решили не идти на такой большой риск.

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Дополнительная информация

http://rsport.ru/biathlon/20170210/1116105570.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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kac35

Мутко, главному виновнику всех допинговых скандалов, ДАВНО пора уйти из нашего спорта.

11:46

Slim Taller

Под взвешенным понимается,как я понял,отказ от чемпионата.Прекрасно понимаете,что турнир,по сути,уже отняли.И испытывать очередное унижение вряд-ли кому захочется,кроме Кравцова.

11:33

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