Виталий Мутко: "СБР примет взвешенное решение в вопросе чемпионата мира-2021 в Тюмени"

Вице-премьер России Виталий Мутко подчеркнул, что Союз биатлонистов России (СБР) примет взвешенное решение в вопросе чемпионата мира 2021 года в Тюмени. Ранее сообщалось, что конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) не принял решения большинством голосов включить вопрос переноса чемпионата мира из в Тюмени в повестку заседания в среду.

Таким образом исполком организации, согласно конституции, оставил за собой право предложить СБР до 24 февраля либо добровольно отказаться от турнира, либо к 28 февраля вынужден будет принимать решение самостоятельно.

- Уже были сделаны заявления. Конгресс этот вопрос не рассматривал, а что касается исполкома, то он обратился к федерации, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - У СБР есть срок, и он рассмотрит этот вопрос. Позицию СБР вы знаете, это в компетенции федерации. Я думаю, что она взвешенное решение примет.

Президент IBU Андерс Бессеберг ранее заявил, что организация приняла решение лишить Тюмень права проведения чемпионата мира в 2021 году, так как в противном случае она могла бы быть объявлена не соответствующей кодексу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), и в IBU решили не идти на такой большой риск.