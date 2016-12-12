Виталий Мутко: "Сборная России находится в не самой простой ситуации"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко подчеркнул, что биатлонная сборная России сейчас находится в непростой ситуации, однако атмосфера в команде остается хорошей.
- Мы все вместе, конечно, следим за нашим биатлоном, - цитирует ТАСС Мутко. - Сейчас ребята начали прибавлять и завоевывать медали, находясь не в самой простой ситуации. У нас хорошая мужская команда, в которой есть сплав опытных и хороших молодых спортсменов. Безусловно, с психологической точки зрения нам не так просто, так как на ребятах не может не сказываться такая обстановка, они тоже все читают, все смотрят. Наша сборная всегда на виду, готовится к зимним Олимпийским играм. По нашей информации, у команды все хорошо и не будет никаких проблем.
maximalist
Вот он - ставленник пихлера. Это Спорт Экспресс. 23:17 18 марта 2014 | БИАТЛОН Вольфганг Пихлер: "Касперович достоин возглавить женскую сборную" Старший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер после отказа продолжить работу с командой назвал наиболее достойного кандидата на этот пост. По словам немецкого специалиста, его место должен занять Александр Касперович. – Наиболее достойным кандидатом на пост старшего тренера женской сборной России считаю Александра Касперовича, – передает "Весь спорт" слова Пихлера. – Я считаю, что этот тренер является большим профессионалом своего дела, и это выражается во всем. Он очень гибок во взглядах, компромиссен и всегда готов уделить внимание чужой точке зрения. При этом у Касперовича большой опыт, собственный подход к организации работы и всегда твердая позиция. Это специалист, готовый предложить собственную программу работы, но при этом, не следующий слепым убеждениям, не конфликтный и готовый к взаимодействию с разными людьми, учитывая их взгляды и потребности. Я не скрываю своего мнения, но это сугубо мой индивидуальный взгляд.
20:46
maximalist
Странно, что комментарии дает специалист по молодежной политике, а Министр спорта Колобков продолжает хранить молчание по всем вопросам спорта. Пора выйти из тени.
20:45
Chen1979
Ему бы на новый год народ поздравлять в 12.00. Набор слов он сказал. Но он честнее тех кому предварительно пишут что они скажут........... Или, он может себе позволить нести ерунду а другие нет.
20:38