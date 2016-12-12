Виталий Мутко: "Сборная России находится в не самой простой ситуации"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко подчеркнул, что биатлонная сборная России сейчас находится в непростой ситуации, однако атмосфера в команде остается хорошей.

- Мы все вместе, конечно, следим за нашим биатлоном, - цитирует ТАСС Мутко. - Сейчас ребята начали прибавлять и завоевывать медали, находясь не в самой простой ситуации. У нас хорошая мужская команда, в которой есть сплав опытных и хороших молодых спортсменов. Безусловно, с психологической точки зрения нам не так просто, так как на ребятах не может не сказываться такая обстановка, они тоже все читают, все смотрят. Наша сборная всегда на виду, готовится к зимним Олимпийским играм. По нашей информации, у команды все хорошо и не будет никаких проблем.