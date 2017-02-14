11:50 | БИАТЛОН

Виталий Мутко: "Сборная России должна мобилизоваться к оставшимся гонкам чемпионата мира"

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Вице-премьер России Виталий Мутко подчеркнул, что российские биатлонисты должны мобилизовать весь имеющийся потенциал и побороться за медали в оставшихся гонках чемпионата мира, который проходит в Хохфильцене. Пока на счету национальной команды бронза в смешанной эстафете.

 
9 февраля. Хохфильцен. Ольга ПОДЧУФАРОВА, Татьяна АКИМОВА, Александр ЛОГИНОВ и Антон ШИПУЛИН (справа налево) принесли России пока единственную медаль чемпионата мира.Россия: в ожидании прорыва

Следующий старт на мировом первенстве запланирован на 15 февраля - индивидуальная гонка среди женщин. Мужская индивидуальная гонка состоится 16 февраля.

- Надеюсь, что к оставшимся гонкам сборная России мобилизуется, и спортсмены, и тренерский штаб, и покажет достойный результат, - приводит ТАСС слова Мутко. - А мы наших биатлонистов будем только поддерживать, переживать, болеть за них. Они знают, что биатлон в стране любят, команду поддерживают.

Конечно, как и всем, мне хочется, чтобы у наших биатлонистов были медали на чемпионате мира. Особенно мужская команда достаточно сбалансирована. Хочется, чтобы ребята реализовали свои возможности, пока им чего-то немножко не хватает. Надеюсь, в оставшихся гонках наши биатлонисты сделают шаг вперед.

Что касается женской команды, то в ней было большое обновление. Ира Старых вернулась, мы видим, что она тоже в порядке. Хочется пожелать девчонкам побороться за медали как минимум в эстафете, в индивидуальных гонках. Все мы ждем от российского биатлона достаточно хорошего результата.

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