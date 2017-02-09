Виталий Мутко: "Российским биатлонистам не следует обращать внимание на поведение Фуркада"

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил, что биатлонистам сборной России не нужно обращать внимание на поведение Мартена Фуркада. Во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене француз подрезал россиянина Александра Логинова, а затем покинул церемонию награждения после того как Логинов и Антон Шипулин не пожали ему руку.
– Нам надо в гонках по-спортивному доказывать свою силу и не обращать внимание на все это, – цитирует ТАСС Мутко. – Сборной России надо побеждать, что мы умеем делать.
Российские биатлонисты отлично провели гонку, видна заряженность ребят. Конечно, когда некоторые звезды так ведут себя в финишном створе. При этом видно, что Антон Шипулин и Саша Логинов отлично готовы, рвутся в бой. Все основные гонки чемпионата мира еще впереди.
vassel
Позор, господин министр, просто позор!!! Вам самому то не противно?????????
22:39 9 февраля
vassel
Надо как ввели наказание за недоносительство, так и ввести наказание за вот эту вот трусливую политику необращательства, за предательство национальных интересов и наплевательство на спортсменов, тренеров и на каждого из нас! Как можно до сих пор все это терпеть, ЛЮДИ!!!!!!!!??????????
22:36 9 февраля
adamantane'
kalmah правильно, давайте промолчим, ЧМ в Тюмени уже не ждите, мы же должны терпеть, только Европа не Россия, там люди пуганые, терпеть не буду, про это несколько забывают некие люди))) Да суды уже должны были завалить исками, Шипулин молодец, но это будет иметь последствия серьезные, неуважение к стране могут трактовать и наказать, хотя морально он конечно прав 20:47 ________________Следуя общей логике комментария, логичнее было написать наоборот: "Россия - не Европа", и далее по тексту. Потому что, как я понял, подразумевалось, что люди пуганые у нас, а не в эуропах.
22:19 9 февраля
adamantane'
"Конечно, когда некоторые звезды так ведут себя в финишном створе" - конечно, что?)
22:18 9 февраля
mayornataly
Мы терпилы...Мы лучше промолчим...А не пошёл бы господин бывший министр...
21:12 9 февраля
kalmah
правильно, давайте промолчим, ЧМ в Тюмени уже не ждите, мы же должны терпеть, только Европа не Россия, там люди пуганые, терпеть не буду, про это несколько забывают некие люди))) Да суды уже должны были завалить исками, Шипулин молодец, но это будет иметь последствия серьезные, неуважение к стране могут трактовать и наказать, хотя морально он конечно прав
20:47 9 февраля
avlaq
Словоблуд и лизоблюд лучше бы промолчал.
20:39 9 февраля