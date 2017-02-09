Виталий Мутко: "Российским биатлонистам не следует обращать внимание на поведение Фуркада"

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил, что биатлонистам сборной России не нужно обращать внимание на поведение Мартена Фуркада. Во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене француз подрезал россиянина Александра Логинова, а затем покинул церемонию награждения после того как Логинов и Антон Шипулин не пожали ему руку.

– Нам надо в гонках по-спортивному доказывать свою силу и не обращать внимание на все это, – цитирует ТАСС Мутко. – Сборной России надо побеждать, что мы умеем делать.

Российские биатлонисты отлично провели гонку, видна заряженность ребят. Конечно, когда некоторые звезды так ведут себя в финишном створе. При этом видно, что Антон Шипулин и Саша Логинов отлично готовы, рвутся в бой. Все основные гонки чемпионата мира еще впереди.