Виталий Мутко: "Провокации, как с Фуркадом, будут не только в биатлоне"

Вице-премьер России Виталий Мутко уверен, что провокационные действия в отношении российских спортсменов, подобные поведению француза Мартена Фуркада, будут происходить не только на чемпионате мира по биатлону в Австрии. По его словам, через это надо пройти и выйти более сильными.

Вчера сборная России выиграла бронзовые медали в первой гонке на мировом первенстве в смешанной эстафете. Во время церемонии награждения Подчуфарова и Акимова пожали руку Фуркаду, а Шипулин и Логинов, не дойдя до француза, стоявшего последним, пошли в обратную сторону. Тогда тот начал демонстративно хлопать российским биатлонистам, а затем покинул пьедестал, но позднее он вернулся на подиум.

Данная ситуация была спровоцирована поведением француза во время гонки. Так, на старте своего этапа он наехал на лыжу Логинову, когда тот уже передал эстафету Шипулину, из-за чего российский биатлонист упал. А затем, уже на финише, перекрыл Шипулину коридор.

- Спорт есть спорт. А этим должны заниматься те, кто отслеживают исполнения регламента, правила, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - А спортсменам надо просто бороться и доказывать. А провокации будут, и не только здесь, будет давление на команды. Но через это надо пройти и выйти более сильными, вот и все. Так что не надо на это обращать внимания. Первый день чемпионата мира, а мы из этого что-то делаем.