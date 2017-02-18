Виталий Мутко: "Победа в эстафете подсластила нам этот чемпионат мира"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что победа мужской сборной России в эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене была абсолютно заслуженной и ожидаемой. Сегодня команда в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина заняла первое место в эстафете 4х7,5 км.

- Я ждал этой победы, команда у нас достаточно ровная, - цитирует ТАСС Мутко. - Так что верил и надеялся. Мы должны радоваться за сборную России, эта победа заслуженная и ожидаемая. Выступили уверенно и достойно, и немного подсластили нам этот чемпионат мира.