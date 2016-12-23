Виталий Мутко: "Отказ от международных соревнований - глупое решение"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко раскритиковал решение СБР отказаться от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и юношеского и молодежного чемпионата мира-2017 в Острове. Ранее IBU начал разбирательство в отношении информации ВАДА о положительных допинг-пробах 31 российского биатлониста.
- Какую компенсацию IBU должен теперь выплатить СБР после переноса соревнований из Острова и Тюмени?
- Не мне надо задавать такие вопросы, а главе СБР. Насколько знаю, Кравцов сегодня улетел на встречу с руководителями IBU. Вообще, снятие соревнований – это, конечно, как-то... Оно должно какую-то мотивацию иметь. Ведь наказываются болельщики. Борьба с допингом должна носить персональный характер. Есть спортсмен – наказывайте. Что здесь комментировать... Крайне сложно. Вот что за решение – не проводить соревнования. Глупое решение! Готовился Псков, готовилась Тюмень. С такой душой подошли, 20 тысяч проданных билетов. Я, когда говорил про нашу удовлетворенность, имел в виду факт, что доклад рассматривают по конкретным фамилиям. Потому что сам доклад в целом – он не бесспорен. И когда снимаются соревнования – это, мне кажется, не совсем верно.
- То есть мы не готовы отказываться от проведения международных стартов?
- Мы не готовы. Нам есть куда направить наши ресурсы, но вы поймите: люди готовятся, готовится инфраструктура. Надеюсь, что эта практика не будет иметь широкое распространение. Федерациям нужно в соответствующих контрактах защищать себя экономическими санкциями, страхованиями и прочими моментами. (Михаил ГОНЧАРОВ)
romy4_84
хватит травить мутко, бандерлоги. аршавин, слуцкий, теперь мутко. как обезьяны с дерева какашками, честное слово
12:28
Leo Hawk
streletc1783, ты не можешь. Потому что ты же нормальный человек. А вот Виталий Леонтьевич наверное просто привык, что ему по жизни все платят :)
12:18
streletc1783
shpasic Я тоже этого не понял.Получается если я пригласил гостей,накрыл стол,а потом узнав что некоторые не приедут - объявил всем что праздника не будет,то я могу требовать компенсацию?
12:14
shpasic
какая теперь компенсация, если сами отказались? ещё получится, что сами и будут неустойку платить.
11:52
Leo Hawk
Мутко и Кравцов не успели договориться, какую пургу мести на этот раз?
11:50
gosha2000
Когда уже Мутко снимется со всех постов?? Если он знал про допинг он обязан уйти, если он не знал и это творилось за его спиной во всех видах спорта то что он тогда за министр???
11:46
Don Miguel
Я не понял, вроде он вчерась говорил совсем другое. Или он вчера был "под шофе", или сегодня с бодуна?
11:34
diolym
Мутке бы лучше заткнуться и перечитать свои рассказы о родченкове (родченке?).
11:23