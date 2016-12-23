11:12 | БИАТЛОН

Виталий Мутко: "Отказ от международных соревнований - глупое решение"

0
0
0
8

Вице-премьер РФ Виталий Мутко раскритиковал решение СБР отказаться от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и юношеского и молодежного чемпионата мира-2017 в Острове. Ранее IBU начал разбирательство в отношении информации ВАДА о положительных допинг-пробах 31 российского биатлониста. 

 
Вопрос об отстранении от соревнований всей российской команды и членстве Союза биатлонистов России на заседании исполкома IBU не поднимался.Суд IBU: проскочили, но рано радоваться

- Какую компенсацию IBU должен теперь выплатить СБР после переноса соревнований из Острова и Тюмени?
 
- Не мне надо задавать такие вопросы, а главе СБР. Насколько знаю, Кравцов сегодня улетел на встречу с руководителями IBU. Вообще, снятие соревнований – это, конечно, как-то... Оно должно какую-то мотивацию иметь. Ведь наказываются болельщики. Борьба с допингом должна носить персональный характер. Есть спортсмен – наказывайте. Что здесь комментировать... Крайне сложно. Вот что за решение – не проводить соревнования. Глупое решение! Готовился Псков, готовилась Тюмень. С такой душой подошли, 20 тысяч проданных билетов. Я, когда говорил про нашу удовлетворенность, имел в виду факт, что доклад рассматривают по конкретным фамилиям. Потому что сам доклад в целом – он не бесспорен. И когда снимаются соревнования – это, мне кажется, не совсем верно.

- То есть мы не готовы отказываться от проведения международных стартов?

- Мы не готовы. Нам есть куда направить наши ресурсы, но вы поймите: люди готовятся, готовится инфраструктура. Надеюсь, что эта практика не будет иметь широкое распространение. Федерациям нужно в соответствующих контрактах защищать себя экономическими санкциями, страхованиями и прочими моментами. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Опрос

Правильно ли Россия отказалась от этапа Кубка мира и молодежного чемпионата мира по биатлону?
голосовать
0
0
0
8
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
Войти, чтобы оставить комментарий

romy4_84

хватит травить мутко, бандерлоги. аршавин, слуцкий, теперь мутко. как обезьяны с дерева какашками, честное слово

12:28

Leo Hawk

streletc1783, ты не можешь. Потому что ты же нормальный человек. А вот Виталий Леонтьевич наверное просто привык, что ему по жизни все платят :)

12:18

streletc1783

shpasic Я тоже этого не понял.Получается если я пригласил гостей,накрыл стол,а потом узнав что некоторые не приедут - объявил всем что праздника не будет,то я могу требовать компенсацию?

12:14

shpasic

какая теперь компенсация, если сами отказались? ещё получится, что сами и будут неустойку платить.

11:52

Leo Hawk

Мутко и Кравцов не успели договориться, какую пургу мести на этот раз?

11:50

gosha2000

Когда уже Мутко снимется со всех постов?? Если он знал про допинг он обязан уйти, если он не знал и это творилось за его спиной во всех видах спорта то что он тогда за министр???

11:46

Don Miguel

Я не понял, вроде он вчерась говорил совсем другое. Или он вчера был "под шофе", или сегодня с бодуна?

11:34

diolym

Мутке бы лучше заткнуться и перечитать свои рассказы о родченкове (родченке?).

11:23

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ