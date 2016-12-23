Виталий Мутко: "Отказ от международных соревнований - глупое решение"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко раскритиковал решение СБР отказаться от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и юношеского и молодежного чемпионата мира-2017 в Острове. Ранее IBU начал разбирательство в отношении информации ВАДА о положительных допинг-пробах 31 российского биатлониста.

- Какую компенсацию IBU должен теперь выплатить СБР после переноса соревнований из Острова и Тюмени?



- Не мне надо задавать такие вопросы, а главе СБР. Насколько знаю, Кравцов сегодня улетел на встречу с руководителями IBU. Вообще, снятие соревнований – это, конечно, как-то... Оно должно какую-то мотивацию иметь. Ведь наказываются болельщики. Борьба с допингом должна носить персональный характер. Есть спортсмен – наказывайте. Что здесь комментировать... Крайне сложно. Вот что за решение – не проводить соревнования. Глупое решение! Готовился Псков, готовилась Тюмень. С такой душой подошли, 20 тысяч проданных билетов. Я, когда говорил про нашу удовлетворенность, имел в виду факт, что доклад рассматривают по конкретным фамилиям. Потому что сам доклад в целом – он не бесспорен. И когда снимаются соревнования – это, мне кажется, не совсем верно.

- То есть мы не готовы отказываться от проведения международных стартов?

- Мы не готовы. Нам есть куда направить наши ресурсы, но вы поймите: люди готовятся, готовится инфраструктура. Надеюсь, что эта практика не будет иметь широкое распространение. Федерациям нужно в соответствующих контрактах защищать себя экономическими санкциями, страхованиями и прочими моментами. (Михаил ГОНЧАРОВ)