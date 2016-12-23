Виталий Мутко: "Когда кто-то бесконечно угрожает и бойкотирует, это ненормально"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко выразил мнение, что угрозы бойкота рядом федераций турниров на территории России противоречат Олимпийской хартии. Ранее IBU получил информацию от ВАДА о положительных допинг-пробах 31 российского биатлониста. В связи с этим ряд биатлонистов пригрозили бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, если виновные не будут наказаны. На данный момент IBU отстранил от соревнований двоих спортсменов и открыл дела в отношении еще 29. СБР же сам отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и юношеского и молодежного чемпионата мира-2017 в Острове.

– Вы не считаете, что отказ от соревнований происходит во многом из-за озвученных намерений бойкота со стороны некоторых стран?

– Здесь все. Здесь политика. Конечно, бойкот. Но бойкот противоречит хартии. Одной федерации хотя бы раз надо проявить мужество. То же самое было накануне чемпионата мира по водным видам спорта со стороны ряда спортсменов. Так Международная федерация плавания собралась и сказала: кто не приедет, тот не попадет на Олимпиаду в Рио, до свидания. Не хочешь – не приезжай. Вот и всё. И один раз просто кто-то должен принять такое решение. Это же ненормально, когда бесконечно кто-то угрожает и бойкотирует. Это противоречит хартии. "Я не поеду в эту страну". – "А я в эту не хочу ехать". И начнем сейчас друг против друга. Пройденный путь же.

– Насколько считаете вообще правильным, что мы сами предложили отдать соревнования?

– Еще раз вам скажу: задайте вопрос СБР. Они мне говорят, что такого не было. В пресс-релизе это есть. Им виднее, они участники процесса. Вот вернется Кравцов, спросите его. Надеюсь, он всех проинформирует.

– А сейчас в СБР говорят, что соревнования не отдавали, а их отняли?

– Не хочу комментировать за них. Пусть они сами скажут – это их полномочия. (Михаил ГОНЧАРОВ)