23:23 21 января | БИАТЛОН

Виталий Мутко: "IBU принял взвешенное решение по российским биатлонистам"

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что IBU принял верное решение в отношении российских биатлонистов. Сегодня в Антерсельве состоялось заседание исполкома IBU. По его итогам было принято решение оправдать 22 из 29 российских биатлонистов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. Ранее ВАДА передало IBU информацию о 31 биатлонисте России, которые могли нарушать антидопинговые правила. Двое ранее были отстранены от соревнований. После сегодняшнего заседания продолжается расследование в отношении еще семерых.

- Это взвешенное решение, есть политика и есть право, - цитирует ТАСС Мутко. - Если уйти от политики и трескотни, а руководствоваться только нормами права, то все встанет на свои места. Наши спортсмены побеждают при помощи своих усилий и трудолюбия.

В России нет никаких программ допинга. Но есть и люди, которые злоупотребляют и нарушают. Эти люди будут всегда наказываться.

Списки, которые были в докладе Макларена, с карандашом все разобрали. И дела двух спортсменок расследует Международный олимпийский комитет. И будет дальше проводиться разбирательство, мы будем представлять свою позицию МОК. Есть списки, которые сегодня рассмотрели, а также ряд кандидатур, которые будут совместно с нашей федерацией рассмотрены.

IBU закрыл дела 22 россиян, 7 остаются под подозрением

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3960843

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КОММЕНТАРИИ (1)
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fedor pavlovitsh

Почему бы и Себастьяну Кое и Международной федерации легкой атлетике не принять такое же взвешенное решение!!!

18:53 22 января

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