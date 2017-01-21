Виталий Мутко: "IBU принял взвешенное решение по российским биатлонистам"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что IBU принял верное решение в отношении российских биатлонистов. Сегодня в Антерсельве состоялось заседание исполкома IBU. По его итогам было принято решение оправдать 22 из 29 российских биатлонистов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. Ранее ВАДА передало IBU информацию о 31 биатлонисте России, которые могли нарушать антидопинговые правила. Двое ранее были отстранены от соревнований. После сегодняшнего заседания продолжается расследование в отношении еще семерых.

- Это взвешенное решение, есть политика и есть право, - цитирует ТАСС Мутко. - Если уйти от политики и трескотни, а руководствоваться только нормами права, то все встанет на свои места. Наши спортсмены побеждают при помощи своих усилий и трудолюбия.

В России нет никаких программ допинга. Но есть и люди, которые злоупотребляют и нарушают. Эти люди будут всегда наказываться.

Списки, которые были в докладе Макларена, с карандашом все разобрали. И дела двух спортсменок расследует Международный олимпийский комитет. И будет дальше проводиться разбирательство, мы будем представлять свою позицию МОК. Есть списки, которые сегодня рассмотрели, а также ряд кандидатур, которые будут совместно с нашей федерацией рассмотрены.

IBU закрыл дела 22 россиян, 7 остаются под подозрением