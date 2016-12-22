21:32 22 декабря | БИАТЛОН

Виталий Мутко: "IBU принял взвешенное решение"

0
0
0
7

Вице-премьер РФ Виталий Мутко положительно оценил решение исполкома IBU по итогам экстренного заседания, прошедшего сегодня в Мюнхене. IBU временно отстранил двух спортсменов и начал расследование в отношении СБР и 29 биатлонистов (включая двух отстраненных) по эпизодам, не связанным с Олимпиадой-2014. СБР со своей стороны отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и юниорского чемпионата мира-2017.

– Принято взвешенное решение, которое позволяет делать выводы спокойно, не на абстрактных заявлениях и выводах одного человека, – цитирует ТАСС Мутко. – Я уверен, что наша федерация покажет, что большинство спортсменов уже было наказано, а большинство – невиновно. Не вижу в данном случае проблем. Надеюсь, так будет поступать весь спортивный мир.

Судный день российского биатлона. Live!

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3898581

0
0
0
7
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

Slim Taller

Это взвешенное решение приведёт к бойкоту соревнований.А вот тогда точно отлучат от биатлона.В своё время финнов отлучили на пару лет от лыжных соревнований за допинг.Правда.про заговор у них не принято говорить.

23:22 22 декабря

честный человечишко

Те виновные биатлонисты, которые ещё не родились, будут строго наказаны, ибо - большинство!!! Те, которых большинство - невиновных, ибо занимаются кёрлингом.

22:05 22 декабря

Andersen32

Вот оно вылезло, оно ещё и комментирует. Было 31, а стало 29, на каком перегоне двоих потеряли? Или мутко за двоих канает?

21:54 22 декабря

PallMall

Все таки чиновники у нас любят в носу ковыряться. Ясно же, что амеры удавку затягивают медленно, но верно. А они кричат - все хорошо, мы еще можем дышать. Если так будет и дальше продолжаться, нас кинут с Олимпиадой и забанят все федерации.

21:48 22 декабря

Kolchak

Мутко вице-премьер курирующий спорт

21:44 22 декабря

Kolchak

Во дает: большинство наказаны, а большинство невиновны. .. Это как так? Наказаны невиновные?

21:43 22 декабря

PallMall

Не понимаю, почему Мутко комментирует события в мире спорта. У нас есть министр спорта, а кто такой Мутко?

21:42 22 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ