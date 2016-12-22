Виталий Мутко: "IBU принял взвешенное решение"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко положительно оценил решение исполкома IBU по итогам экстренного заседания, прошедшего сегодня в Мюнхене. IBU временно отстранил двух спортсменов и начал расследование в отношении СБР и 29 биатлонистов (включая двух отстраненных) по эпизодам, не связанным с Олимпиадой-2014. СБР со своей стороны отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и юниорского чемпионата мира-2017.
– Принято взвешенное решение, которое позволяет делать выводы спокойно, не на абстрактных заявлениях и выводах одного человека, – цитирует ТАСС Мутко. – Я уверен, что наша федерация покажет, что большинство спортсменов уже было наказано, а большинство – невиновно. Не вижу в данном случае проблем. Надеюсь, так будет поступать весь спортивный мир.
Slim Taller
Это взвешенное решение приведёт к бойкоту соревнований.А вот тогда точно отлучат от биатлона.В своё время финнов отлучили на пару лет от лыжных соревнований за допинг.Правда.про заговор у них не принято говорить.
23:22 22 декабря
честный человечишко
Те виновные биатлонисты, которые ещё не родились, будут строго наказаны, ибо - большинство!!! Те, которых большинство - невиновных, ибо занимаются кёрлингом.
22:05 22 декабря
Andersen32
Вот оно вылезло, оно ещё и комментирует. Было 31, а стало 29, на каком перегоне двоих потеряли? Или мутко за двоих канает?
21:54 22 декабря
PallMall
Все таки чиновники у нас любят в носу ковыряться. Ясно же, что амеры удавку затягивают медленно, но верно. А они кричат - все хорошо, мы еще можем дышать. Если так будет и дальше продолжаться, нас кинут с Олимпиадой и забанят все федерации.
21:48 22 декабря
Kolchak
Мутко вице-премьер курирующий спорт
21:44 22 декабря
Kolchak
Во дает: большинство наказаны, а большинство невиновны. .. Это как так? Наказаны невиновные?
21:43 22 декабря
PallMall
Не понимаю, почему Мутко комментирует события в мире спорта. У нас есть министр спорта, а кто такой Мутко?
21:42 22 декабря