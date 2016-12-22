Виталий Мутко: "IBU принял взвешенное решение"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко положительно оценил решение исполкома IBU по итогам экстренного заседания, прошедшего сегодня в Мюнхене. IBU временно отстранил двух спортсменов и начал расследование в отношении СБР и 29 биатлонистов (включая двух отстраненных) по эпизодам, не связанным с Олимпиадой-2014. СБР со своей стороны отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и юниорского чемпионата мира-2017.

– Принято взвешенное решение, которое позволяет делать выводы спокойно, не на абстрактных заявлениях и выводах одного человека, – цитирует ТАСС Мутко. – Я уверен, что наша федерация покажет, что большинство спортсменов уже было наказано, а большинство – невиновно. Не вижу в данном случае проблем. Надеюсь, так будет поступать весь спортивный мир.

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