Виталий Мутко: "Хочется, чтобы на ЧМ вышли на уровень, который держали бы до Игр в Пхенчхане"

Вице-премьер России Виталий Мутко надеется на удачное выступление национальной команды на чемпионате мира. Турнир пройдет в Хохфильцене с 9 по 19 февраля.

- Наши ребята уже там, в Хохфильцене. Я разговаривал с ними подробно перед отлетом, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Конечно, чемпионат мира - важное событие, но нельзя забывать и про Олимпиаду. Хочется, чтобы мы на чемпионате мира уже вышли на какой-то уровень, который держали бы до Игр в Пхенчхане. Хочется увидеть костяк команды. Речь даже не о медалях, а о самом выступлении ребят. Вот есть у нас Антон Шипулин. Хочется, чтобы он стал маститым лидером сборной, чтобы наши олимпийцы (Евгений) Гараничев, (Алексей) Волков, (Дмитрий) Малышко заняли свой уровень, показывали то, на что способны.

У девчонок хочется увидеть новых лидеров сборной. Сейчас любая команда может выстрелить. А тренерам хочу пожелать, чтобы работали и давали результат, а не рассказывали нам после каждой гонки, почему ничего не получилось. Никто не собирается гадать и смотреть на специалистов, которые не дают результата.