15:59 | БИАТЛОН

Виталий Мутко: "Глазырина? Федерации нужно быть внимательнее"

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко назвал странным отстранение биатлонистки Екатерины Глазыриной. Такой вердикт вынес сегодня Международный союз биатлонистов (IBU) на основе доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

– Федерации надо быть повнимательнее, – сказал Мутко. – Там же не просто так отправляется заявка. Плюс нужно наладить коммуникацию с международной организацией. Странно.

Решения же нет пока, идет расследование. Катя ведь не отстранена. Зачем тогда заявку принимали? Но, может, и правильно. Лучше перестраховаться. Чтоб не отбирать медаль, если что. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Zlon

хахахах....не дай бог медаль бы она завоевала....мутко он такой мутко

19:46

adamantane'

Ни рыба ни мясо. Раздражает этот мямля!

18:29

Осакаровка

Что ж ты господин Мутко такой неподъемный? Чем ты занимался эти 10 лет? Катался по Сочам, курортам и олимпиадам? На мир посмотрел, себя показал. Что для России-то сделал?

17:22

saiga

Моторист своими дилетантскими рассуждениями уже набил оскомину всем специалистам в спорте во всей России. Пока Власть будет ставить таких субъектов (рулить) отраслями, то прогресса не будет в принципе во всей стране.

17:01

CanagliaVova

Мутко помнит ее анализы наизусть

16:35

Мяс@руб

Маразматик... По логике Мутко всю команду России по биатлону надо отстранить временно от соревнований... на всякий случай. Закройте ему рот паклей, что бы не вещал глупость...

16:06

Andre_Saratov

Пришел, увидел, разъяснил)

16:04

alex1966

Виталий Мутко напоминает кулуарного болтуна.

16:03

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