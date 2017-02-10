Виталий Мутко: "Глазырина? Федерации нужно быть внимательнее"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко назвал странным отстранение биатлонистки Екатерины Глазыриной. Такой вердикт вынес сегодня Международный союз биатлонистов (IBU) на основе доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.
– Федерации надо быть повнимательнее, – сказал Мутко. – Там же не просто так отправляется заявка. Плюс нужно наладить коммуникацию с международной организацией. Странно.
Решения же нет пока, идет расследование. Катя ведь не отстранена. Зачем тогда заявку принимали? Но, может, и правильно. Лучше перестраховаться. Чтоб не отбирать медаль, если что. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Zlon
хахахах....не дай бог медаль бы она завоевала....мутко он такой мутко
19:46
adamantane'
Ни рыба ни мясо. Раздражает этот мямля!
18:29
Осакаровка
Что ж ты господин Мутко такой неподъемный? Чем ты занимался эти 10 лет? Катался по Сочам, курортам и олимпиадам? На мир посмотрел, себя показал. Что для России-то сделал?
17:22
saiga
Моторист своими дилетантскими рассуждениями уже набил оскомину всем специалистам в спорте во всей России. Пока Власть будет ставить таких субъектов (рулить) отраслями, то прогресса не будет в принципе во всей стране.
17:01
CanagliaVova
Мутко помнит ее анализы наизусть
16:35
Мяс@руб
Маразматик... По логике Мутко всю команду России по биатлону надо отстранить временно от соревнований... на всякий случай. Закройте ему рот паклей, что бы не вещал глупость...
16:06
Andre_Saratov
Пришел, увидел, разъяснил)
16:04
alex1966
Виталий Мутко напоминает кулуарного болтуна.
16:03