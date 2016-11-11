16:09 | БИАТЛОН

Виталий Мутко: "Думал, что Вилухина будет стрелять из подаренного мной ружья, а она закончила"

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Ольга ВИЛУХИНА на огневом рубеже.Вилухина завершает карьеру

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко выразил сожаление по поводу решения битлонистки Ольги Вилухиной завершить карьеру. Он добавил, что считает ее максималисткой.

– Жалко, конечно. Если бы не проблемы со здоровьем... Личное здоровье человека – закрытая тема, но мы знаем ее проблемы, – приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - Ольга – человек с характером, если бы не проблемы, продолжала бы. Она максималистка, всегда решает большие задачи. Как же так? Я ей ружье подарил, думал, стрелять будет из него... А она закончила, – сказал Мутко по телефону.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/biathlon/20161111/1112110916.html

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