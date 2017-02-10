16:10 | БИАТЛОН

Виталий Мутко: "Биатлонную сборную на чемпионате мира жестко контролируют"

0
0
0

Вице-премьер РФ Виталий Мутко подчеркнул, что российских биатлонистов постоянно проверяют на допинг во время чемпионата мира. Он отметил, что спортсмены были к этому готовы.

– Наши сборные везде участвуют, везде они среди лидеров и везде контролируются, причем не нами, – сказал Мутко. – Надо спокойно и размеренно пройти этот путь. Сейчас на ЧМ по биатлону идет жесткий контроль за всеми нашими спортсменами. И мы к этому готовы.

Они только приехали - и сразу берут не только стандартные пробы, проверяют и кровь. Что ж, мы открыты. Я много раз говорил – у нас нет спортсменов-однодневок. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

0
0
0
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ