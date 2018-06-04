12:00 | Биатлон

Вита Семеренко: "Мы нашли общий язык с Прокуниным и понимаем друг друга"

Украинская биатлонистка Вита Семеренко рассказала об изменениях в команде после назначения россиянина Андрея Прокунина старшим тренером сборной страны.

- Нашли с тренером общий язык, друг друга понимаем. Все хорошо и нам интересно. Да, впереди новый сезон, настроение хорошее, бодрое, и все с желанием, - цитирует спортсменку Xsport.ua.- Молодежь тянется за старшими, а старшие терпят и крепятся. Под контролем мы их не держим, этим заниматься тренерский штаб. Но, сейчас нет так кого как раньше – вольное плавание. У нас есть дисциплина, которой нам не хватало три года.

Глава украинского биатлона: "Назначение Прокунина аморально? У меня другое мнение"

 

Дополнительная информация

http://xsport.ua/biathlon_s/news/vita-semerenko-seychas-u-nas-est-distsiplina-kotoroy-nam-ne-khvatalo-tri-goda_885882/

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