Вита Семеренко: "Мы нашли общий язык с Прокуниным и понимаем друг друга"

Украинская биатлонистка Вита Семеренко рассказала об изменениях в команде после назначения россиянина Андрея Прокунина старшим тренером сборной страны.

- Нашли с тренером общий язык, друг друга понимаем. Все хорошо и нам интересно. Да, впереди новый сезон, настроение хорошее, бодрое, и все с желанием, - цитирует спортсменку Xsport.ua.- Молодежь тянется за старшими, а старшие терпят и крепятся. Под контролем мы их не держим, этим заниматься тренерский штаб. Но, сейчас нет так кого как раньше – вольное плавание. У нас есть дисциплина, которой нам не хватало три года.

Глава украинского биатлона: "Назначение Прокунина аморально? У меня другое мнение"