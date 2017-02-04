Виролайнен выиграла гонку преследования на этапе Кубка IBU в Словакии

Россиянка Дарья Виролайнен с двумя промахами выиграла гонку преследования на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли. Ее соотечественницы Ульяна Кайшева и Ирина Услугина финишировали соответственно четвертой и пятой.
Брезно-Осрбли (Словакия)
Кубок IBU
Женщины
Гонка преследования 10 км
1. ВИРОЛАЙНЕН (Россия) – 30.59,9 (2 шт. круга)
2. Йоханидешова (Чехия) – отставание 14,3 (0)
3. Херманн (Германия) – 21,2 (5)
4. КАЙШЕВА (Россия) – 35,9 (1)
5. УСЛУГИНА (Россия) – 36,7 (2)
6. Дайгентеш (Германия) – 1.10,2 (0)
7. НИКУЛИНА (Россия) – 1.24,1 (2)
10. МИРОНОВА (Россия) – 2.20,9 (4)
11. СЛИВКО (Россия) – 2.34,4 (3)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/ibucup/2016-2017/ratings/
maximalist
В армии есть дедовщина, а в женском биатлоне распространилась БАБОВЩИНА!!! Интриганы от биатлона в тренерском штабе умело выдавили молодых, как так и надо. Впервые желаю провала всему составу, но боюсь, что в эстафете могут зацепиться и окопаться до Олимпиады, не подпуская молодых на пушечный выстрел. Каспер и Губер рулят...
16:07 5 февраля
CanagliaVova
Голштинская Чмока - прогрессивная??? Уагага, счас лопну со смеха!!!
15:38 5 февраля
Don Miguel
Каторжник прогрессивные на таком сленге не говорят. Он только каторжникам и присущ!
10:47 5 февраля
VTB24
Бэн Джойс Урфин_Я--------------------Посмотрел бы я на твою текущую форму, если бы ты осознал, что тебя отцепили, что все серьёзные соревнования кончились для тебя так и не начавшись, и что годы летят быстро-------------------------------На этом этапе Кубка IBU шел отбор за 7 место в команде на ЧМ и то, что тренеры говорили, что 7 скорее всего будет Миронова что-то ее не окрылило. Так что не надо про проходные соревнования и блатную мамашу. Я уже сравнивал в одном из постов результаты Виролайнен и Мироновой с Кайшевой на кубке (причем ДО объявления состава сборной, когда всем было что доказывать) и сравнения показывают , что сейчас Даша объективно сильнее и стабильнее. Если бы она была блатной, то бегала бы этот год не на IBU а на кубке мира, куда в отличие от нее Кайшева уже попадала. Уж результаты были бы не хуже, да и Подчуфарова, после истории с собакой резко сдала и то же сейчас скорее всего проигрывает по форме Виролайнен. Так что Даша объективно сейчас 4-5 номер нашей команды, кто бы что сейчас не писал против. И у нее есть хоть какой-то шанс здесь выступить в одной из гонок, а Миронова и Кайшева поехали бы точно туристами так явно проигрывают первой пятерке. Вот ехать за счет федерации на ЧМ в турпоеездку и есть блат. А Даша едет пахать. Да, медаль скорее всего не выиграет, но ее никто из наших девушек не выиграет( если не случится чудо а-ля Вилухина). Но могу поспорить, что в гонке где она примет участие худшей из наших она не будет.
10:17 5 февраля
Бэн Джойс
Don Miguel А где, спрашивается, австралийский каторжник? (...) Мне скучно ))))-----------------Если ты конкретно про меня Дональд, то я в предыдущем посте выложил всё согласно твоим пожеланиям. Кстати, я вот на что хочу обратить твоё нестабильное внимание - если тебе кал моржовый скучно, то надо почаще тут бывать, диалог вести, и ума-разума набираться от прогрессивных людей вроде меня ))
03:55 5 февраля
Бэн Джойс
Урфин_Я--------------------Посмотрел бы я на твою текущую форму, если бы ты осознал, что тебя отцепили, что все серьёзные соревнования кончились для тебя так и не начавшись, и что годы летят быстро. А Виролайнен по понятным причинам наоборот, на эмоциональном подъёме, ибо туристическая путёвка на ЧМ у неё уже в кармане ))
03:29 5 февраля
Григорич
Что то съела!
23:30 4 февраля
Don Miguel
А где, спрашивается, австралийский каторжник? Где стенания, что "зажимают молодежь"? Где, наконец, про "блатную мамашкину"? Мне скучно ))))
17:46 4 февраля
PallMall
Что-то Ульяна последним выстрелом стала мазать, что в спринте, что в преследовании. В преследовании особенно обидно, ведь шла не спеша, поставила на стрельбу, так бы достала Дарью на финише.
14:39 4 февраля
strebkov54
Виролайнен лучшая .Назло всем псевдоспециалистам.
14:09 4 февраля
Урфин_Я
Виролайнен снова первая из наших на этапе IBU... и следует признать тот факт (как лично меня не печалил бы он), что её текущая форма получше, чем у Кайшевой и Мироновой... ЧМ есть ЧМ и на него логично везут лучших на данный момент, даже не смотря на то, что он будет проходным для нас в женской части команды. Хотя если одно место у нас оставалось как бы, то можно бы Ульяну и взять, впрочем большинство из нас понимает - что к чему - и её там мы не увидим с огромной долей вероятности. Самое грустное во всем этом, что состав на ЧМ будет катать и последующие ближайшие этапы КМ и таким образом мы снова будем гоняться за призрачной квотой в КН с "проверенными бойцами" в составе, а молодые талантливые девчонки будут стагнировать в кубке IBU, а не тянуться за лучшими в КМ ((( И как бы всё по честному более-менее с одной стороны, но ведь путь тупиковый - без развития имхо. Была бы ротация более-менее частая, еще туда-сюда... Но ведь возят долго-долго одних и те-же, ждут от сухой березы сока. Дай биатлонный бог - И.Старых приподнимет наш средний уровень в КМ и мы ковырнем "мечту последних лет" это пятое место в КН, вот только повторюсь: квота - это СЛЕДСТВИЕ готовности команды в целом, а не цель для её формирования путем средней температуры по больнице... Ладно, ждем ЧМ и будем поглядеть, чего уж теперь-то...
14:08 4 февраля
karlikf1
Виролайнен, выиграла? Ну, всё, теперь мне окончательно понятно, что из себя представляет этот Кубок IBU.
13:52 4 февраля
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
ФЕДРУС,,,,,,,,,,,,,, А "вирамайнен" ОТКУДА пришла ???? ИЗ мамы ??????
13:15 4 февраля
Levbereg
Немка скоро будет в главной команде. Стрелять подучится
12:55 4 февраля
rusfed 2.0
Даша - всем хейтерам назло )
12:49 4 февраля
rusfed 2.0
эта немка пришла из лыж
12:49 4 февраля
shpasic
немка с пятью промахами на третьем! вот это да!!!
12:46 4 февраля