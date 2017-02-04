Виролайнен выиграла гонку преследования на этапе Кубка IBU в Словакии

Россиянка Дарья Виролайнен с двумя промахами выиграла гонку преследования на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли. Ее соотечественницы Ульяна Кайшева и Ирина Услугина финишировали соответственно четвертой и пятой.

Брезно-Осрбли (Словакия)

Кубок IBU

Женщины

Гонка преследования 10 км

1. ВИРОЛАЙНЕН (Россия) – 30.59,9 (2 шт. круга)

2. Йоханидешова (Чехия) – отставание 14,3 (0)

3. Херманн (Германия) – 21,2 (5)

4. КАЙШЕВА (Россия) – 35,9 (1)

5. УСЛУГИНА (Россия) – 36,7 (2)

6. Дайгентеш (Германия) – 1.10,2 (0)

7. НИКУЛИНА (Россия) – 1.24,1 (2)

10. МИРОНОВА (Россия) – 2.20,9 (4)

11. СЛИВКО (Россия) – 2.34,4 (3)