Виролайнен стартует 2-й в индивидуальной гонке в Рупольдинге

Официальный сайт Международного союза биатлонистов опубликовал стартовый протокол женской индивидуальной гонки, которая состоится в рамках пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге.

Первой из россиянок на гонку уйдет Дарья Виролайнен – у нее 2-й стартовый номер. Татьяна Акимова стартует 18-й, Виктория Сливко - 51-й, Ульяна Кайшева - 56-й, Ирина Услугина - 93-й.

Лидер общего зачета Кубка мира Анастасия Кузьмина отправится в гонку 27-й.