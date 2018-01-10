Виролайнен стартует 2-й в индивидуальной гонке в Рупольдинге

Официальный сайт Международного союза биатлонистов опубликовал стартовый протокол женской индивидуальной гонки, которая состоится в рамках пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге.
Первой из россиянок на гонку уйдет Дарья Виролайнен – у нее 2-й стартовый номер. Татьяна Акимова стартует 18-й, Виктория Сливко - 51-й, Ульяна Кайшева - 56-й, Ирина Услугина - 93-й.
Лидер общего зачета Кубка мира Анастасия Кузьмина отправится в гонку 27-й.
v.m.sem
а Пихто где?отгул взяла?,она-же вроде "королевишна" этой гонки...
02:05
slovogospoda
Сливко и Кайшеву поставили рядом...Судя по-всему хотят в реальном времени расставить все точки над и...
20:42 10 января