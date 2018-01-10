20:06 10 января | Биатлон

Виролайнен стартует 2-й в индивидуальной гонке в Рупольдинге

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Официальный сайт Международного союза биатлонистов опубликовал стартовый протокол женской индивидуальной гонки, которая состоится в рамках пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге.

Первой из россиянок на гонку уйдет Дарья Виролайнен  – у нее 2-й стартовый номер. Татьяна Акимова стартует 18-й, Виктория Сливко - 51-й, Ульяна Кайшева - 56-й, Ирина Услугина - 93-й.

Лидер общего зачета Кубка мира Анастасия Кузьмина отправится в гонку 27-й.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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v.m.sem

а Пихто где?отгул взяла?,она-же вроде "королевишна" этой гонки...

02:05

slovogospoda

Сливко и Кайшеву поставили рядом...Судя по-всему хотят в реальном времени расставить все точки над и...

20:42 10 января