16:26 | БИАТЛОН

Виролайнен не выступит на чемпионате мира

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Дарья Виролайнен, которая была в заявке на чемпионат мира в Австрии, сейчас находится в России. Об этом сообщил Александр Касперович. "У нее обострилась болячка, и ее отправили в Москву на обследование. В Хохфильцен она уже не вернется", – рассказал главный тренер сборной России.

Таким образом, в расположении нашей команды остались всего пять спортсменок: Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Услугина и Ирина Старых.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение временно отстранить российскую биатлонистку Екатерину Глазырину на основе данных доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о допинговых махинациях во время, а также до и после Олимпийских игр-2014 в Сочи. (Владимир ИВАНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (26)
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Zlon

а тем временем уже 6-е место в кубке наций

19:49

alep

Всем было ясно, что она на чм не нужна!!! Только тренеры этого не видели, якобы. Бред!

18:50

кузя23

Садык лучше бы больная Виролайнен,чем слеп(ая)цова. 18:15__ А чем лучше?

18:47

Садык

лучше бы больная Виролайнен,чем слеп(ая)цова.

18:15

andrej-ak

эстафета завалена.

17:59

Новоуепинни

Кому там квоту надо было увеличивать, кто там по кубку наций страдал? Бгг

17:49

Новоуепинни

Курьера с мочой на таможне повязали?

17:47

FINIX

Обострилась болячка... главное, чтобы без осложнений...

17:22

RW.irk

adamantane' Жаль, что заменить в заявке её уже нельзя. ========== О какой заявке речь?)

17:17

m33

Всё таки Касперович выдающийся "тактик"! Помнится как в 2011-м Хованцева сняли с должности прямо во время проваленной женской эстафеты. Нельзя ли и этого кренделя так же?

17:16

ДОЗВОН ГУБЕР

Это ТРЕТИЙ ""тактический ход"" мистера Kasperovich......

17:10

Bache Gabrielsen

В смысле, маразм крепчал :)

17:02

Bache Gabrielsen

Полный alles kaputt...

17:01

adamantane'

Жаль, что заменить в заявке её уже нельзя.

16:54

adamantane'

Тоже что-то кушала?...

16:54

zoolord

Ну вот дураки тренеры и дождались. Где теперь Кайшева, где Миронова, где Сливко - они бы могли выступать и опыта набираться. А теперь ни одной медали не получим. Как можно было брать Подчуфарову - она же мертвая до сих пор - сколько можно издеваться. Сейчас все провалит Слепцова. Акимову жалко - на все гонки физически не хватит.

16:46

RW.irk

А вы знали, что Пройсс жрет допинг ложками? Мы с Унылым знаем, что ЧМ невозможно пропускать из-за болячек, вот!

16:45

PallMall

Мудрили, мудрили и не взяли никого из молодых на ЧМ. Кравцова и Касперовича в отставку!

16:42

TV глядач

Нет слов!!!!!!

16:41

CanagliaVova

Не хочется думать о причинах самоотставки

16:38

намкрыш

Очередной "тактический ход", так сказать "многоходовочка"!))))

16:35

Kidder

Или не готова. Чтоб не говорили потом, что продвигают по блату, решили совсем не ставить на гонки

16:33

Nick_R

Значит тоже доклад Макларена.

16:30

Весёлый©

" Всё страньше и страньше! Всё чудесатее и чудесатее! " (с)

16:30

Andre_Saratov

Тактический ход?

16:29

shpasic

снова тактика!

16:26

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