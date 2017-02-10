Виролайнен не выступит на чемпионате мира

Дарья Виролайнен, которая была в заявке на чемпионат мира в Австрии, сейчас находится в России. Об этом сообщил Александр Касперович. "У нее обострилась болячка, и ее отправили в Москву на обследование. В Хохфильцен она уже не вернется", – рассказал главный тренер сборной России.
Таким образом, в расположении нашей команды остались всего пять спортсменок: Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Услугина и Ирина Старых.
Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение временно отстранить российскую биатлонистку Екатерину Глазырину на основе данных доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о допинговых махинациях во время, а также до и после Олимпийских игр-2014 в Сочи. (Владимир ИВАНОВ)
Zlon
а тем временем уже 6-е место в кубке наций
19:49
alep
Всем было ясно, что она на чм не нужна!!! Только тренеры этого не видели, якобы. Бред!
18:50
кузя23
Садык лучше бы больная Виролайнен,чем слеп(ая)цова. 18:15__ А чем лучше?
18:47
Садык
лучше бы больная Виролайнен,чем слеп(ая)цова.
18:15
andrej-ak
эстафета завалена.
17:59
Новоуепинни
Кому там квоту надо было увеличивать, кто там по кубку наций страдал? Бгг
17:49
Новоуепинни
Курьера с мочой на таможне повязали?
17:47
FINIX
Обострилась болячка... главное, чтобы без осложнений...
17:22
RW.irk
adamantane' Жаль, что заменить в заявке её уже нельзя. ========== О какой заявке речь?)
17:17
m33
Всё таки Касперович выдающийся "тактик"! Помнится как в 2011-м Хованцева сняли с должности прямо во время проваленной женской эстафеты. Нельзя ли и этого кренделя так же?
17:16
ДОЗВОН ГУБЕР
Это ТРЕТИЙ ""тактический ход"" мистера Kasperovich......
17:10
Bache Gabrielsen
В смысле, маразм крепчал :)
17:02
Bache Gabrielsen
Полный alles kaputt...
17:01
adamantane'
Жаль, что заменить в заявке её уже нельзя.
16:54
adamantane'
Тоже что-то кушала?...
16:54
zoolord
Ну вот дураки тренеры и дождались. Где теперь Кайшева, где Миронова, где Сливко - они бы могли выступать и опыта набираться. А теперь ни одной медали не получим. Как можно было брать Подчуфарову - она же мертвая до сих пор - сколько можно издеваться. Сейчас все провалит Слепцова. Акимову жалко - на все гонки физически не хватит.
16:46
RW.irk
А вы знали, что Пройсс жрет допинг ложками? Мы с Унылым знаем, что ЧМ невозможно пропускать из-за болячек, вот!
16:45
PallMall
Мудрили, мудрили и не взяли никого из молодых на ЧМ. Кравцова и Касперовича в отставку!
16:42
TV глядач
Нет слов!!!!!!
16:41
CanagliaVova
Не хочется думать о причинах самоотставки
16:38
намкрыш
Очередной "тактический ход", так сказать "многоходовочка"!))))
16:35
Kidder
Или не готова. Чтоб не говорили потом, что продвигают по блату, решили совсем не ставить на гонки
16:33
Nick_R
Значит тоже доклад Макларена.
16:30
Весёлый©
" Всё страньше и страньше! Всё чудесатее и чудесатее! " (с)
16:30
Andre_Saratov
Тактический ход?
16:29
shpasic
снова тактика!
16:26