Виктория Сливко: "Сидите дальше на диванах! А мы будем идти к своей мечте"

Российская биатлонистка Виктория Сливко высказала свое отношение к негативным комментариям в интернете. По ее словам, это неудачники, которые сидят на диванах. Ранее биатлонистка в интервбю "Тюменской арене" рассказала, где провела отдых и отметила день рождения перед подготовкой к новому сезону.

– Если в комментариях нет плохого, значит, что-то пошло не так. Я рада, что вы можете выплеснуть весь негатив на меня, – написала спортсменка на странице "ВКонтакте". – Нет, ну а на кого еще, как не на спортсменов, которые делают все ради победы? Обливают грязью только неудачники и люди, которые завидуют нам. Так что сидите дальше на диванах! А мы будем идти к своей мечте.