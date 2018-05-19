Виктория Сливко: "Сидите дальше на диванах! А мы будем идти к своей мечте"

Российская биатлонистка Виктория Сливко высказала свое отношение к негативным комментариям в интернете. По ее словам, это неудачники, которые сидят на диванах. Ранее биатлонистка в интервбю "Тюменской арене" рассказала, где провела отдых и отметила день рождения перед подготовкой к новому сезону.
– Если в комментариях нет плохого, значит, что-то пошло не так. Я рада, что вы можете выплеснуть весь негатив на меня, – написала спортсменка на странице "ВКонтакте". – Нет, ну а на кого еще, как не на спортсменов, которые делают все ради победы? Обливают грязью только неудачники и люди, которые завидуют нам. Так что сидите дальше на диванах! А мы будем идти к своей мечте.
defender_8
В свои 70 лет сижу на диване, поскольку пару месяцев назад ушел на пенсию. Вы подхватили пошлую фразу, неизвестно пущенную кем и считаете, что чем больше вы её будете повторять, тем выше поднимете свой имидж. Смею вас уверить, что тот стиль общения, который вы избрали увеличивает число людей, относящихся к вам негативно. Если раньше мы негодовали по поводу вашего неумения бегать и стрелять за государственный счёт, то теперь совершенно понятно, что с такой психологической базой вам мало что светит. Настоящий спортсмен умеет держать удар, а слабаки невнятно огрызаются и свои беды спускают на "сидящих на диванах". Мне от этого не холодно и не жарко, но я остаюсь неравнодушным, когда чужое место занимает слабый спортсмен (ка), коей вы являетесь.
14:31