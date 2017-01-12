Виктория Сливко: "Оказалось, на Кубке мира очень высокие скорости"

Россиянка Виктория Сливко осталась довольна своим выступлением в дебютной гонке на Кубке мира. Она бежала первый этап эстафеты и завершила его 16-й с 58-секундным отставанием от лидера.
- Что можно сказать? Это неплохая гонка для меня, - сказала Сливко. - Потому что это была первая гонка на Кубке мира. Как я уже говорила, новые лица, новые скорости. Как оказалось, здесь скорости очень высокие. Пришлось с первого круга терпеть. Очень тяжело. Пришла на стрельбу, немного не справилась, но закрыла двумя дополнительными патронами и на "стойке" уже понимала, что нельзя даже тянуться за ними. Собралась, отработала на ноль. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
maximalist
Факты упрямая вещь. На великих никогда не претендовал. Через два часа после комментария это же в прямом эфире озвучили комментаторы и эксперт со всеми выкладками. Считаю, что мы потеряли первое место, которое было в наших руках из-за "подарков" соперников, но такие подарки случаются крайне редко и на них рассчитывать не стоит.
22:38
RW.irk
Ещё и со слухом проблемы?)) Гугли транслейшн в инете и пересматривай! И слушай что там Губер про выбор состава сказал! Только полностью, а не через слово)) При том, что это настолько просто, что никакого Губера не надо. Любой биатлонный болела и сам допетрил что к чему
22:37
CanagliaVova
У некоторых единственный талант - тявкать на прохожих :-D
22:35
RW.irk
Читай внимательно комментарий. =============== Внимательно смотри передачи по Матч ТВ и слушай Губера, раз уж своей головы нет и о существовании сиви даты не слышал))
22:33
maximalist
Если ты с этим не споришь, то тогда в чем проблема? Читай внимательно комментарий. Упрек был в адрес Губера, который сказал в начале комментария, что в команде собраны сильнейшие на сегодняшний день и состав оптимальный. А когда его в блоге в конце гонки кто-то спросил про Цветкова, ему нечего было сказать и он отделался тем, что имеем то, что имеем. С его слов получается, что Цветков не входит в четверку сильнейших. Об этом и был комментарий.
22:33
RW.irk
"Бабиков проиграл 49 секнуд лучшему ходу на своем этапе, Шипулин - 19 секнуд, Елисеев - 38 секунд, Волков 33 секунды. Итого 2 с лишним минуты." ============== Ещё один великий математик)))))
22:29
maximalist
Ну и что? Читай внимательно комментарий. Про Бабикова плохого ничего не сказано. Празднование и намечающийся роман с Сан Филипо - это хорошо. Но пора возвращаться к гонкам. Парень поперспективнее Цветкова будет, а его силы покидают. Если станет максималистом, то и Шипулина может обойти. Время все покажет.
22:27
RW.irk
Цветков сильнее Волкова)))) Ну да, ведь с этим же все спорят, точнее утверждают обратное и только фанат Касперовича знает истину)) Цветков всего лишь 5 номер тотала, но тренерский штаб уверен, что Волков с Елисеевым сильнее))) Ыксперт, епт)))
22:25
RW.irk
Ахахахаха! Смотрю тебе все таки "озвучили Бабикова"?))))
22:19
maximalist
Цветков также посильнее Елисеева будет. Гросс мог желать, чтобы наши не составили конкуренцию немцам. Не получилось.
22:12
maximalist
Цветков сильнее и перспективнее Волкова, а не остальных. Внимательно читай комментарии.
22:10
maximalist
RW irk? Посмотри вчерашнюю вечернюю передачу на Матч ТВ про биатлон. Все что было сказано мною, было озвучено с графиками комментаторами и экспертами. Бабиков проиграл 49 секнуд лучшему ходу на своем этапе, Шипулин - 19 секнуд, Елисеев - 38 секунд, Волков 33 секунды. Итого 2 с лишним минуты. Мы промахнулись 2 раза, дальше кто-то 5 раз и больше. Основные соперники промахнулись по 8 раз и больше. если учесть, что они обычно промахиваются от 2 до 5 раз, то ловить нам реально нечего без провалов в их стрельбе. Волков около 5 лет не может ускорить свой ход и на третьем круге западает. А у Цветкова второй год заметен прогресс. Не являюсь его болельщиком. Но это факт. Теперь специально буду отмечать успехи Цветкова. УЧИ МАТ. ЧАСТЬ.
22:08
RW.irk
maximalist------Ты уже отошёл от вчерашнего?)) А то Бабикова тебе "вообще не озвучили", да ещё и Цветкова не "наиграли", ведь "парень реально сильнее и перспективнее"))))
21:53
RW.irk
Пельменю адресовано)))
21:42
RW.irk
Дурилка, иди учи арифметику! До 13 считать ещё не умеешь, а до 12?)))
21:41
maximalist
Касперович не дает молодым дорогу, вот для них это становится открытием. Подготовка к сезону провалена и как всегда никто не виноват. У спорта есть руководство?!
21:41