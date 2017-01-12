Виктория Сливко: "Оказалось, на Кубке мира очень высокие скорости"

Россиянка Виктория Сливко осталась довольна своим выступлением в дебютной гонке на Кубке мира. Она бежала первый этап эстафеты и завершила его 16-й с 58-секундным отставанием от лидера.

- Что можно сказать? Это неплохая гонка для меня, - сказала Сливко. - Потому что это была первая гонка на Кубке мира. Как я уже говорила, новые лица, новые скорости. Как оказалось, здесь скорости очень высокие. Пришлось с первого круга терпеть. Очень тяжело. Пришла на стрельбу, немного не справилась, но закрыла двумя дополнительными патронами и на "стойке" уже понимала, что нельзя даже тянуться за ними. Собралась, отработала на ноль. (Наталья МАРЬЯНЧИК)