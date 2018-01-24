Виктория Сливко: "Настроение перед гонкой было самое боевое"

Россиянка Виктория Сливко осталась довольна выступлением в индивидуальной гонке на чемпионате Европы. Сливко взяла бронзу, а победу одержала Хло Шевалье из Франции.

- Настроение перед гонкой было самое боевое, - цитирует официальный сайт СБР Сливко. - Очень серьезно настраивалась на нее. Хотела показать свой результат, на который готова. Понимала, что нужно справиться со стрельбой.

Тяжелее всего дался четвертый рубеж. Слышала, что комментатор на стадионе произносит мою фамилию при подходе на стрельбу. Мне удалось собраться. Четыре мишени я закрыла сразу, а вот с пятым выстрелом затянула.

Нереально обрадовалась, когда закрыла последнюю мишень. Со стрельбы я ушла четвертой. На последнем круге тренеры меня здорово подбадривала, гнали вперед. Сначала я отставала на 18 секунд от третьего места, но в итоге смогла выиграть пять десятых и завоевать бронзу