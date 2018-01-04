15:30 4 января | Биатлон

Виктория Сливко: "Чувствую себя очень тяжело"

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Россиянка Виктория Сливко выразила разочарование спринтом на этапе Кубка мира в Оберхофе. Она проиграла лидеру почти три минуты, допустив два промаха.

– Я недовольна своей стрельбой, лежа дважды промахнулась, – заявила в эфире "Матч ТВ" Сливко. – Трасса тяжелая. Пока проигрываю. Думаю, что с тренером сделаем коррективы, проведем какую-то работу. Пока я себя чувствую очень тяжело. Тяжелее, чем в прошлой гонке.

Оберхоф. Женский спринт

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КОММЕНТАРИИ (4)
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sarkis1957

А когда же будет легко? Так для этого ТРЕНИРОВАТЬСЯ надо!

23:57 4 января

adamantane'

Красавица Вика!

18:50 4 января

xxx5

Что она делает в сборной, если ей так тяжело ???

17:14 4 января

Союз Аполлонович

Стрельбой она недовольна, ха ха))) С ходом как, все ок?

16:44 4 января