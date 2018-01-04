Виктория Сливко: "Чувствую себя очень тяжело"

Россиянка Виктория Сливко выразила разочарование спринтом на этапе Кубка мира в Оберхофе. Она проиграла лидеру почти три минуты, допустив два промаха.

– Я недовольна своей стрельбой, лежа дважды промахнулась, – заявила в эфире "Матч ТВ" Сливко. – Трасса тяжелая. Пока проигрываю. Думаю, что с тренером сделаем коррективы, проведем какую-то работу. Пока я себя чувствую очень тяжело. Тяжелее, чем в прошлой гонке.

Оберхоф. Женский спринт