11:51 | БИАТЛОН

Виктория Сливко: "27 февраля отправимся в Финляндию на этап Кубка IBU"

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Россиянка Виктория Сливко сообщила, что проходит подготовку к предпоследнему этапу Кубка IBU. В зачете сезона она занимает четвертое место, лидирует ее соотечественница Дарья Виролайнен.

"Сбор идет полным ходом! Нужно потренироваться, чтобы быть еще сильнее, и 27-го отправимся в Финляндию на предпоследний этап Кубка IBU", - написала Сливко на своей странице в "Инстаграме".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Краштест

Отдохнуть в контиолахти хоть бы меня взяли.Я тоже хочу покататься на проложенных трассах за границей на халяву.

12:11

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