Виктория Сливко: "27 февраля отправимся в Финляндию на этап Кубка IBU"

Россиянка Виктория Сливко сообщила, что проходит подготовку к предпоследнему этапу Кубка IBU. В зачете сезона она занимает четвертое место, лидирует ее соотечественница Дарья Виролайнен.

"Сбор идет полным ходом! Нужно потренироваться, чтобы быть еще сильнее, и 27-го отправимся в Финляндию на предпоследний этап Кубка IBU", - написала Сливко на своей странице в "Инстаграме".