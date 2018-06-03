Виктор Майгуров: "Вопрос о членстве СБР будет рассмотрен на конгрессе в сентябре одним из первым"

Первый вице-президент IBU Виктор Майгуров сообщил, что Россия сохраняет возможность получить своих представителей в международном союзе. Сегодня стало известно, что исполком IBU принял решение не восстанавливать полноценное членство в организации Союза биатлонистов России. Вопрос будет поднят на конгрессе IBU в сентябре.

- Вопрос о членстве СБР будет рассмотрен одним из первых, и если нас восстановят, мы сможем уже во время конгресса заявить своих кандидатов на те или иные позиции в IBU, - цитирует ТАСС Майгурова.

Конгресс IBU пройдет в хорватском Порече 5-9 сентября.