Виктор Майгуров: "ВАДА не делала запрос по поводу выбора Тюмени хозяином ЧМ-2021"

Первый вице-президент IBU Виктор Майгуров подчеркнул, что ВАДА не запрашивала разъяснений по поводу выбора Тюмени хозяином чемпионата мира-2021. Ранее представитель ВАДА говорил, что агентство направило запрос на предмет проведения турнира в России. Тюмень победила на выборах 4 сентября, набрав 25 голосов против 13 у Поклюки и 11 у Нове-Место.

- Если ВАДА хочет получить объяснения, тогда пусть пришлет запрос, на который IBU обязательно ответит, - цитирует ТАСС Майгурова. - Тюмень была официальным кандидатом на конгрессе, за нее проголосовало больше половины членов конгресса - это представители из 49 стран. Отменить решение конгресса может только очередной конгресс. Но я, как первый вице-президент IBU, вообще не владею информацией, что нам от ВАДА поступил какой-либо запрос, чтобы дать какие-то объяснения.